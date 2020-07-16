السلطات الجزائرية تطلق تحضيراتها لترحيل الجزائريين العالقين في مختلف دول العالم

باشرت السلطات الجزائرية تحضيرات واسعة على مستوى الداخلي والدبلوماسي الخارجي من اجل ترحيل الجزائريين العالقين في الخارج بداية ي من الاسبوع الحالي تنفيذا لتعليمات الوزير الاول عبد العزيز جراد التي اصدرها مساء الخميس الى السلطات الوزارات المعنية .

فعلى المستوى الداخلي باشرت كل من وزارة النقل والسياحة والخطوط الجوية الجزائرية وديون التسيير السياحي ، وادارات المؤسسات الفندقية تحضيراتها للنقل واستقبال المواطنين العالقين في مختلف انحاء العالم والتكفل في عزلهم بالفنادق لمدة 14 يوميا تفاديا لاي انتشار لوباء الكورنا وفيروس كوفيد 19 ،اما على المستوى الخارجي فقد باشرت وزارة الشؤون الخارجية التنسيق مع قنصلياتها في الدول التي لايزال بها عالقين من اجل تأطير عمليات الترحيل . هذا ستعطي الأسبقية في الـمقام الأول للعائلات العالقة، علاوة على الأشخاص الذين تنقلوا لتلقي العلاج وكذا طلابنا في الخارج، هذا ومن المنتظر ان تتصل بهم ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية ،اين سيتم كمرحلة اولى تسجيل المواطنين المعنين بعملية الإجلاء في قوائم ليسهل إخطار هم عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة لتنظيمهم في رحلات خاصة .

م.بن ترار