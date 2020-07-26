السلطات البريطانية تعقد مهمة محرز

ج.ن

كشف تقرير صحفي إنجليزي، أن إنجلترا ستضيف إسبانيا للدول التي تفرض على رعاياها البقاء في حجر صحي مدته 14 يومًا، حال دخولهم الأراضي الإنجليزية.

وبحسب صحيفة “صن” البريطانية، فإن الحكومة الإنجليزية كشفت قائمتها للدول التي ستخضع للحجر الصحي، وذلك بسبب الزيادة في حالات فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يلقي هذا القرار الحكومي، بظلاله على مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، المقرر إقامتها على ملعب الاتحاد يوم 7 اوت المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما يصعب مهمة محرز ورفاقه.

وسيعني قرار تطبيق العزل الصحي على الوفود القادمة من إسبانيا، ضرورة إعادة النظر في إمكانية إقامة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في إنجلترا، وبالتالي تغيير مكان إقامتها.

ومن المعروف أنه بدءًا من ربع النهائي، ستكون جميع الفرق في لشبونة، حيث ستستكمل باقي مبارياته دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية.