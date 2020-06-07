السكان ينتفضون ضد التهميش وغياب التنمية

تجمهر صباح أمس العديد من المواطنين أمام مقر بلدية الرويسات موجة احتجاجا على التهميش وغياب التنمية، وأقدموا على غلق مقر البلدية والمطالبة بتدخل العاجل للمسؤول الأول على رأس ولاية ورقلة.

المحتجين أكدوا أنهم سئموا من الوعود الكاذبة حسب تصريحهم التي لطالما ظل يتغنى بها المسؤولون المحليون مند توليهم رئاسة المجلس فلا طريق ولا تهيئة حضارية بالإضافة إلى اهتراء معظم قنوات الصرف الصحي ناهيك عن ندرة في مياه الشرب خاصة ونحن في فصل الصيف الأمر الذي جعل السكان يستنجدون بصهاريج المياه وبأسعار باهضة

وأضاف المحتجون أن استفحال ظاهرة نهب الأراضي العقارية ببلدية الروسيات زاد الطين بلة وعرقلت انجاز العديد من المشاريع التنموية على غرار مستشفى 60 سرير وغياب المرافق الرياضية التي من شانها رفع الغبن عن شباب الجهة الدين يعانون من شبح البطالة والحرمان

كما أرب المحتجون عن استياءهم من التأخر الغير المبرر في توزيع قطع الأراضي المخصصة للبناء ومنحة 100 مليون خاصة وان الجهة تعيش أزمة سكن خانقة

وأمام تعطل عجلة التنمية ببلدية الروسيات رغم تعاقب المجالس المنتخبة يبقى أمل المواطنين المتضررين في تدخل بوبكر الصديق بوستة بصفته المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية لإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على مدى التجاوزات الخاصة داخل مقر البلدية.

أحمد بالحاج