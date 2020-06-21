السكان يطالبون بتوسيع قاعة العلاج

* مطلب بتوفير سيارة إسعاف لنقل المرضى صعب المنال

يطالب في الآونة الأخيرة مواطنو قرية قوق بتقرت بولاية ورقلة من الجهات المعنية بضرورة توسعة قاعة العلاج الوحيدة المتواجدة في القرية أو بناء عيادة طبية جديدة تتوفر على كل المقاييس اللازمة.

و ينتظر سكان القرية التفاتة في هذا الجانب من طرف الجهات المعنية فيما يخص إعادة توسيع وترميم قاعة العلاج القديمة والوحيدة بالقرية، والتي لم تعد تلبي حاجة المواطنين ورغم طرح انشغالهم في عديد المرات للنظر في هذا الأمر إلا أن الأمور بقيت تتراوح مكانها الى حد كتابة هده الأسطر ، خاصة في ظل تزايد عدد السكان في السنوات الأخيرة مما أصبح يحتم وجود عيادة طبية كبيرة تتلاءم وحجم هدا التعداد السكاني إضافة إلى حتمية وجود سيارة إسعاف في المنطقة لتخفيف من المعاناة اليومية للمرضى والنساء الحوامل ولا زال المواطنون بالقرية يعانون من نقص كبير في الخدمات الطبية المقدمة، وكذلك عدم وجود طبيب مناوب على مستوى وحدة العلاج مما يزيد من معاناة سكان المنطقة خاصة وأن بعض مناطق الجهة استفادوا من إنجاز عيادات متعددة الخدمات كاملة زودت بسيارات إسعاف جديدة ، بالإضافة إلى أن طول المسافة بين قرية قــوق ومستشفى تماسين و كذلك تقرت و مع عدم وجود سيارة الإسعاف يصعب نقل الحالات المستعجلة و الحوامل خاصة في الفترة الليلية ،ما يؤدي إلى ارتفاع حالات الوفيات بها، بسبب العزلة و التهميش يذكر أن الوحدة الطبية في القرية تعاني نقصا ملحوظا في الوسائل والتجهيزات الطبية.

لهذا يتحتم على المرضى التنقل على مسافات طويلة لأقرب منطقة وهو ما يشكل معاناة كبيرة لهم وفي هذا الصدد يطالبون من الجهات المعنية التعجيل في توسعة الوحدة الطبية او بناء عيادة طبية تتلائم مع العدد السكاني وتوفير سيارة إسعاف تغطي المنطقة للخروج من النفق المظلم.

وقد توعد سكان القرية في نفس الوقت بالخروج للشارع للمطالبة بالحق في توفير الحد الأدنى من الخدمة العمومية الصحية لتفادي تحملهم عناء التنقل ومشقة السفر للمستشفيات المجاورة من اجل اجراء فحوصات طبية.

نجاة ،ح