السكان يطالبون بتحسين واقعهم التنموي

تعد بلدية المطارفة التابعة لدائرة أولاد دراج ، بولاية المسيلة من بين البلديات المعروفة بطابعها الفلاحي وتربية المواشي، الدواجن على وقع النقائص ومتطلبات الحياة الضرورية، مما تسبب في عرقلة الحياة اليومية لسكان الذين اشتكوا من غياب العديد من البرامج التنموية، التي أدخلت البلدية في نفق مظلم ومعاناة مريرة يتخبط فيها السكان دون الاستجابة لانشغالاتهم من طرف السلطات المعنية ، منها مؤسسات تربوية جديدة لتخفيف الضغط على المدارس الحالية وتوفير الظروف المناسبة للتمدرس، خاصة في بعض الأحياء التي تشهد كثافة سكانية عالية حيث يشتكي هؤلاء من غياب العديد من المرافق العمومية التي من شأنها ان تساهم في بعث التنمية والخروج من دوامة الركود التي تعيشها هذه البلدية منذ أمد بعيد حيث جدد سكان مطلبهم المتمثل في ضرورة العمل على إعادة دفع عجلة التنمية بالمنطقة، واستحداث فرص التكوين والتشغيل لفائدة الشباب البطّال، لاسيما خريجي الجامعات وحاملي الشهادات، داعين إلى سياسة تسيير جادة تساهم في إخراج المنطقة من دائرة النسيان والتهميش وفي ظل النقائص المطروحة، يناشد السكان الجهات المعنية بضرورة تدعيم التغطية الصحية بالمنطقة وتعزيز عيادة البلدية المتعددة الخدمات بالأطباء المختصين من جهة أخرى، وتعتبر البطالة الشبح الأوّل الذي بات يخيم على شباب المنطقة ، فانعدام الشغل دفع بهذه الفئة إلى اقتحام عالم الآفات الاجتماعية وذلك في ظل غياب مرافق ترفيهية كالمركبات الجوارية التي من شأنها التخفيف من معاناتهم اليومية وملء أوقات فراغهم ولو بصفة مؤقتة زيادة على ذلك، طالب السكان بتعميم شبكات التطهير عبر جميع منازل البلدية حيث هناك عائلات استفادت من المشروع فيما حرمت أخرى منه ويلجأون إلى الحفر التقليدية “المطمورات” والربط العشوائي الذي أصبح يشكل خطرا على صحتهم ويأمل السكان من والي ولاية المسيلة انتفاضة تنموية ببلديتهم التي تعيش في جملة في المشاكل طفت على السطح مؤخرا.

عبدالباسط بديار