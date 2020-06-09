السكان يطالبون بتجسيد مشروع الماء الشروب

ناشد سكان بلدية بوعيشون بدائرة سي المحجوب والي المدية بداوي عباس التدخل العاجل لتجسيد مشروع تزويد عدد من المداشر بالماء الشروب الذي استفادة منه هذه البلدية في إطار تنمية مناطق الظل بالولاية، بعدما توقف بسبب اعتراض بعض الفلاحين.

عبر ممثلون عن المنطقة من خلال رسالة تحوز “الوسط”نسخة منها عن أسفهم لما وصفوه بالعرقلة الواضحة لمشروع التنقيب الثاني عن مياه الشرب من طرف أربعة أشخاص بحجة التأثير السلبي له على أبارهم غير المرخصة أصلا حسب نص الرسالة، وهو الأمر الذي نفته الدراسات التقنية استنادا لمصادرنا، حيث أكدت هذه الأخيرة أن المشروع لن يؤثر على منسوب المياه للآبار المجاورة، ما يحتم على السلطات تغليب المصلحة العامة من أجل تجسيد هذا المشروع الذي سيرفع الغبن والمعاناة عن سكان مداشر هذه البلدية المترامية الأطراف كبزبازة والعبابدة ، حيث يضطرون لشراء المياه من أصحاب الصهاريج بمبالغ مالية تصل إلى 2000 دج، وهو ما أثقل كاهلهم على مدار السنة ، ليبقى أمل هؤلاء في تدخل المسؤول التنفيذي الأول على الولاية من أجل انصافهم، حيث طالبوا أيضا بفتح تحقيق لكشف الأطراف التي تقف وراء عدم تجسيد هذا المشروع الحيوي لفائدة سكان المنطقة إلى حد الآن.

ر. بوخديمي