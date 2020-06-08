السفير الفرنسي سيغادر الجزائر نهاية شهر جويلية

من المنتظر أن يغادر السفير الفرنسي، إكزافيي دريانكور، الجزائر نهاية شهر جويلية المقبل، بعدما أحالته سلطات بلاده على التقاعد، بطلب منه.

وحسب قرار صدر في الجريدة الرسمية الفرنسية، فإن رئيس الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر، إكزافيي دريانكور، قد طلب إحالته على التقاعد شهر فيفري الماضي، وتلقى موافقة من سلطات بلاده، التي حددت له تاريخ 2 أوت لبداية التقاعد، ما يعني أنه سيغادر الجزائر نهاية شهر جويلية، ليتم استبداله بسفير جديد.

وعين إكزافييه دريانكور، سفيرا بالجزائر سنة 2017، وقد سبق له أن تولى هذا المنصب من 2008 إلى 2012، ليعود إلى الجزائر بعدما عين في بلاده مفتشا عاما للشؤون الخارجية بالمديرية المركزية.