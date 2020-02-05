السفير الصيني يشكر الجزائر على المساعدات ويؤكد إمكانية السيطرة على “كورونا”

شكر السفير الصيني لدى الجزائر، اليوم الأربعاء، الحكومة الجزائرية، على المساعدات الطبية العاجلة التي أرسلتها إلى الصين، بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال السفير، في ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء، أن الشعب الصيني في الوقت الحالي يعمل بجهد على مكافحة هذا الوباء، مؤكدا إمكانية السيطرة عليه ومكافحته.

وأورد السفير، أن عدد الوفيات بهذا الفيروس، تشكل نسبة 2 بالمائة، وهو عدد قليل مقارنة بالانفلونزا الذي وصلت فيه نسبة الوفيات إلى 4 بالمائة عام 2009.

وأضا السفير، أن عدد المرضى الذين شفيوا من المرض وخرجوا من المستشفى اليوم الأربعاء، قد بلغ الـ1000 شخص، وهو ما يدل على أن الإجراءات تتجاوز متطلبات المرض.