السفير الصحراوي عبد القادر طالب عمر في منتدى الوسط:

أكد سفير الجمهورية الصحراوية لدى الجزائر عبد القادر طالب عمر في منتدى يومية “الوسط” أن أي تنظيم سواء سياسي أو وطني أو دولي يعتمد على مواثيق تأسيسية تلزم كل الأعضاء الاحترام لتلك المبادئ، وأي خرق لها توجه لهيئة الانضباط الموجودة على مستوى الأحزاب والتنظيمات لمعالجة هذا الموقف.

وفي ذات السياق أشار طالب عمر أن الدولة الصحراوية قد بعثت برسائل تحتج فيها عن انتهاك الميثاق التأسيسي الجامع الذي يربط ويحدد العلاقات ما بين الدول الأعضاء ، لذا كان لابد من التدخل لتنبيه هذه الدول بأنها تخترق بشكل واضح هذا الميثاق المتفق عليه.

وأوضح ذات المتحدث أن هذه المنظمات أحيانا ليست لديها الآليات مثل ما لها الأحزاب التي تعمل بسرعة لإيجاد مواقف في هذا المجال ، ولكن من الناحية القانونية الأمور واضحة فهذا الإجراء هو انتهاك للميثاق التأسيسي الذي لم يتخذ أي إجراء حقيقي أو موقف رسمي من قبل الاتحاد الإفريقي بعيدا عن الإدانة.

حكيم مالك