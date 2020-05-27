السفير الروسي: الرئيس تبون سيزور روسيا بعد إنتهاء جائحة كورونا

– أكد سفير روسيا لدى الجزائر إيغور بيلياف، أن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا، لا تزال قائمة وستتم بعد جائحة كورونا كوفيد 19.

أوضح سفير روسيا لدى الجزائر،في حوار مع وكالة “سبوتنيك” اليوم، أن موسكو تقيم عاليا دور الجزائر في المساهمة في تسوية الأزمة الليبية، مضيفا أن روسيا مهتمة بدعم الحوار المكثف في هذه القضية على أصعدة مختلفة.

وقال بيليايف في تعليق على تعاون البلدين في مسألة الأزمة الليبية: ” في موسكو نقدر دور الجزائر في تسوية الأزمة الليبية ونحن مهتمون في دعم الحوار المكثف حول هذه القضية على أصعدة مختلفة”. وأضاف السفير الروسي أن “في كلا العاصمتين، دافعوا باستمرار عن إنهاء مبكر للمواجهة بين الأشقاء في ليبيا، واستئناف فوري للمحادثات الليبية، بهدف إيجاد حل للأزمة الممتدة، والذي يناسب الليبيين أنفسهم، وتحقيق الاستقرار في هذا البلد”.