السفارة البريطانية تشيد باللقاءات التي جمعتها بوزراء جزائرين

وصفت السفارة البريطانية، اللقاءات، التي شهدتها زيارة مبعوث الوزير الأول البريطاني للعلاقات الإقتصادية والتجارية مع الجزائر، لورد ريشار ريسبي، بالمتميزة.

وهذا في تغريدة على الصفحة الرسمية لسفارة بريطانيا بالجزائر عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وجاء في التغريدة: “لقاءات متميزة للورد ريسبي مع وزراء كل من الطاقات المتجددة، التجارة، الطاقة والوزير المنتدب المكلَّف بالمؤسسات الناشئة والمصغرة، تباعََا للنجاح المحقق من قمة الإستثمار البريطانية-الإفريقية و لتباحث سبل تعميق الشراكة رابح-رابح بين البلدين”.

وعرفت زيارة اللورد للجزائر لقاءه بكل من وزيرة البيئة والطاقات المتجدد، وزير التجارة، وزير الطاقة والمنجم، والوزير المنتدب المكلَّف بالمؤسسات الناشئة والمصغرة.