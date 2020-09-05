السفارة الامريكية بالجزائر:الصداقة الجزائرية الأمريكية هي أقوى من أي وقت مضى

نوهت السفارة الأمريكية بالجزائر بالعلاقات القائمة بين الجزائر وواشنطن في عدة مجالات مؤكدة في هذا السياق أن الصداقة بين البلدين هي أقوى مما كانت عليه منذ أي وقت مضى
وقالت السفارة الأمريكية بالجزائر، إنها تحتفي اليوم بالذكرى الـ 225 للتوقيع على معاهدة السلام والصداقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، والتي كانت من أولى الإتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية وذكرت السفارة في منشور لها على صفحتها في فايس بوك ان المادة الأولى للمعاهدة نصت على أن يعامل الشعبان الأمريكي والجزائري بعضهما البعض بلياقة وشرف وإحترام وأكدت التمثيلية الدبلوماسية أن الصداقة بين البلدين التي تتمتع بماض عريق وحاضر مشرف ومستقبل مشرق، ترتكز على الإحترام المتبادل وهي اليوم أقوى من أي وقت مضى وقدم المنشور بعض المحطات المهمة في العلاقات بين الجزائر وواشنطن شهدت العلاقات المتميزة بين بلدينا العديد من المحطات البارزة التي أسهمت في تعزيز أواصر الصداقة بين شعبينا. نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، أن الرئيس أبراهام لينكولن لم يخف إعجابه بالمبادئ الإنسانية الراقية للأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية ودعم جون كندي لإستقلال الجزائر في جويلية 1962 ووساطة الجزائر لتحرير الرهائن الأمريكيين في إيران سنة 1981 وختمت عاشت الصداقة الأمريكية-الجزائرية.
ب.ع
نوهت السفارة الأمريكية بالجزائر بالعلاقات القائمة بين الجزائر وواشنطن في عدة مجالات مؤكدة في هذا السياق أن الصداقة بين البلدين هي أقوى مما كانت عليه منذ أي وقت مضى