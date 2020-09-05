السفارة الامريكية بالجزائر:الصداقة الجزائرية الأمريكية هي أقوى من أي وقت مضى

نوهت السفارة الأمريكية بالجزائر بالعلاقات القائمة بين الجزائر وواشنطن في عدة مجالات مؤكدة في هذا السياق أن الصداقة بين البلدين هي أقوى مما كانت عليه منذ أي وقت مضى

وقالت السفارة الأمريكية بالجزائر، إنها تحتفي اليوم بالذكرى الـ 225 للتوقيع على معاهدة السلام والصداقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، والتي كانت من أولى الإتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية وذكرت السفارة في منشور لها على صفحتها في فايس بوك ان المادة الأولى للمعاهدة نصت على أن يعامل الشعبان الأمريكي والجزائري بعضهما البعض بلياقة وشرف وإحترام وأكدت التمثيلية الدبلوماسية أن الصداقة بين البلدين التي تتمتع بماض عريق وحاضر مشرف ومستقبل مشرق، ترتكز على الإحترام المتبادل وهي اليوم أقوى من أي وقت مضى وقدم المنشور بعض المحطات المهمة في العلاقات بين الجزائر وواشنطن شهدت العلاقات المتميزة بين بلدينا العديد من المحطات البارزة التي أسهمت في تعزيز أواصر الصداقة بين شعبينا. نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، أن الرئيس أبراهام لينكولن لم يخف إعجابه بالمبادئ الإنسانية الراقية للأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية ودعم جون كندي لإستقلال الجزائر في جويلية 1962 ووساطة الجزائر لتحرير الرهائن الأمريكيين في إيران سنة 1981 وختمت عاشت الصداقة الأمريكية-الجزائرية.

ب.ع