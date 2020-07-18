السفارات الجزائرية بالخارج تدعوا الجزائريين العالقين الى التسجيل بمنصات الكترونية

باشرت السفارات والقنصليات الديبلوماسية بالخارج في استحداث منصات الكترونية تسمح بتسجيل الجزائريين العالقين في الدول الأجنبية أنفسهم مع تقديم أرقام الهواتف والحسابات البريدية بغية إبلاغهم بموعد الرحلات الخاصة بإجلائهم .

هذه المنصات االالكترونية التي تحوي كل المعلومات من عدد الأولاد وسبب الوجود بالدولة والوضعية الصحية ، سيتم من خلالها تحديد عدد الاشخاص العالقين من جهة وتحديد الأولويات للترحيل حيث ستكون العائلات العالقة والمرضى والنساء هم من ذوي الاولوية في الترحيل التي باشرتها السلطات الجزائرية في حق رعاياها العالقين بالتعاون مع سفاراتها وديبلوماسياتها بالخارج .