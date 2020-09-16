السعودية تضع هذه الشروط للأجانب لدخول أراضيها

أكدت المملكة العربية السعودية عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضيها، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما تطالب المملكة بشهادة تحليل حديثة أجريت في جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة في مدة أقصاها 48 ساعة، من لحظة وصول المسافر إلى المطار.

وفي ذات السياق، فرضت السعودية الحجر المنزلي لمدة 3 أيام للقادمين إليها، كإجراء وقائي محض.

و كانت قد سمحت العربية السعودية بالسفر لبعض الفئات، بعد انطلاق صباح أمس الثلاثاء الرحلات الدولية.

وأعلنت “الهيئة العامة للطيران المدني” استعداد المطارات الدولية في السعودية لهذه المرحلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي للمسافر، الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر قريباً.

يذكر أنه كان قد تم الإعلان عن رفع التعليق بشكل كامل للرحلات الدولية في 1 جانفي المقبل، على أن تضع وزارة الصحة السعودية قبل 30 يوماً من هذا التاريخ، الاشتراطات الصحية الوقائية المفروضة على المسافرين والناقلين أثناء السفر.