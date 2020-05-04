السعودية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس كورونا

سجلت السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات المؤكدة بعدوى فيروس كورونا “COVID-19″، حيث ازدادت هذه الحصيلة خلال الساعات الـ24 الماضية بـ1645 حالة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1645 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 28656 شخصا، منهم 19% من السعوديين و81% من غير السعوديين.