السعودية تسجل ارتفاعا غير مسبوق للإصابات بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة السعودية ارتفاعا قياسيا جديدا لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ المعدل اليومي في إحصائية الخميس 1351 حالة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1351 إصابة مؤكدة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 22753 شخصا، منهم 17% من السعوديين و83% من غير السعوديين