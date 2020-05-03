السعودية تسجل ارتفاعا حادا وغير مسبوق في الإصابات بفيروس كورونا

سجلت السعودية، اليوم الأحد، ارتفاعا حادا وغير مسبوق في الإصابات المؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، حيث ازدادت هذه

سجلت السعودية، اليوم الأحد، ارتفاعا حادا وغير مسبوق في الإصابات المؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، حيث ازدادت هذه الحصيلة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1552 حالة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1552 إصابة مؤكدة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 27011 شخصا، منهم 19% من السعوديين و81% من غير السعوديين