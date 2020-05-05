السعودية تسجل أول انخفاض للإصابات اليومية بكورونا

سجلت السعودية، اليوم الثلاثاء، أول انخفاض لوتيرة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي منذ نحو أسبوعين، حيث بلغ هذا العدد خلال الساعات الـ24 الماضية 1595 حالة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1595 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 30251 شخصا، منهم 24% من السعوديين و76% من غير السعوديين.