السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات والإصابات بكورونا

لليوم الثاني على التوالي، شهدت المملكة السعودية أكبر ارتفاع في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مع رصد قفزة غير مسبوقة أيضا في حصيلة الوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا، عن تسجيل 3733 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 3717 إصابة في اليوم السابق، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في المملكة 116021.