السعودية تسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا المستجد

سجلت السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ هذا المعدل 1687 حالة، مع رصد أكبر زيادة لحصيلة المتعافين.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1687 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 31938 شخصا، 27% من السعوديين و73% من غير السعوديين.