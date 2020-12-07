السعودية تتحصل على لقاح كورونا وتستعد لتلقيح اربع فئات من السكان

صرح الدكتور عارف العمري استشاري الأحياء الطبية والأمراض الوراثية بالسعودية أن لقاح كورونا وصل المملكة ومن المنتظر أن تحصل علية أربع فئات أولا.

وقال العمري لقناة “الإخبارية” السعودية إن لقاح كورونا الأن بالمملكة وأنه جاهز للاستعمال، مؤكدا أن المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، ودور الرعاية الخاصة والممارسين الصحيين، هم الفئات الأولى باستخدام التطعيم حاليًّا، مؤكداً أن هناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة بالمملكة قريباً، حسبما نقلت صحيفة “الوسط”.

وأوضح العمري أن هذه الفئات المقصودة والمستهدفة على مستوى المملكة العربية السعودية ستتلقى اللقاح دون تفريق بين مدينة وأخرى، مؤكدًا أن اللقاح آمن جدًا وليس له اضرار.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، قبل ذلك، أن المملكة العربية السعودية تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مصنعة للقاح فيروس كورونا، مؤكداً إلى أن المملكة العربية السعودية ستكون من الدول الأولى التي سيتوفر بها اللقاح.

وكشف العبد العالي في مؤتمر مستجدات فيروس كورونا، أمس الأحد، أنه سيعلن قريبًا عن آلية التسجيل وطريقة أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد، بعد التأكد من مأمونيته وفعاليته.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية أكد ، أمس الأحد، أن حكومة بلاده أبرمت عدة اتفاقيات مهمة مع شركات مطورة للقاحات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لتوفير اللقاح للمملكة فور اعتماده.