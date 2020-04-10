السریة الصینیة

أقلام الوسط
عن الوسط الجزائرية 484

بقلم: الولید فرج
تداولت عدة منابر إعلامیة خبر تهدید ترامب للمنظمة الدولیة للصحة، بقطع التمویل عنها متوعدا إیاها بإعادة النظر في تشكیلها ، بعد اتهامها بانحیازها للصین ، الذي یتهمه بعدم الشفافیة في التعامل الإعلامي مع وباء كورونا
بإخفائه الحقیقة حول انتشاره و أعداد المصابین و القتلى.
ولغ الكثیر في هذا الطرح ، في غفلة من حقیقة الأوضاع الصینوأمریكیة.
أولا : الأوضاع التي تتسم بالانقباض الحاد ، بین الصین و أمریكا یمكن وصف مبلغها بالنزاع البارد الذي یتمحور حول نزاع جزیرة نانسي بالمحیط الهادي ، بین الصین و الیابان الذي رمت فیه أمریكا بكل ثقلها وما قضیة . هواوي ببعیدة عنكم.
ثانیا: الصین دولة شیوعیة تسیر بمركزیة حادة و هذا النمط ینسحب على إدارة أي شأن عمومي لا سیما إدارة الأزمات فأزمة كورونا من خلال غرفة العلملیات المركزیة لا نتخیل أنها تكشف عن الأعداد الحقیقیة لفروعها عبر . إقلیم یووهان حفاظا على معنویات وروح التصدي للفیروس.
فما بالك لخصم اقتحم أقالیم بجوارها مساندا عدو تاریخي لها.
ثالثا : ارجعوا إلى مصطلح أزمة في الثقافة الصینیة وقفوا عند دلالته تجدونه یعني (الخطر الفرصة) فثقافة الشعوب كل متكامل و الخصومة و التبارز السیاسي یجیز القفز على الجثث فالمنطق الحساب یقدر على محو الأصفار من
الأعداد كما فعلتها أمریكا المتطفلة على جوار الصین بجرز نیكاكو المتتازع  عنها یوم هیروشیما.

ربما يعجبك هذا أيضا المزيد من مقالات هذا الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك