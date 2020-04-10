السریة الصینیة

بقلم: الولید فرج

تداولت عدة منابر إعلامیة خبر تهدید ترامب للمنظمة الدولیة للصحة، بقطع التمویل عنها متوعدا إیاها بإعادة النظر في تشكیلها ، بعد اتهامها بانحیازها للصین ، الذي یتهمه بعدم الشفافیة في التعامل الإعلامي مع وباء كورونا

بإخفائه الحقیقة حول انتشاره و أعداد المصابین و القتلى.

ولغ الكثیر في هذا الطرح ، في غفلة من حقیقة الأوضاع الصینوأمریكیة.

أولا : الأوضاع التي تتسم بالانقباض الحاد ، بین الصین و أمریكا یمكن وصف مبلغها بالنزاع البارد الذي یتمحور حول نزاع جزیرة نانسي بالمحیط الهادي ، بین الصین و الیابان الذي رمت فیه أمریكا بكل ثقلها وما قضیة . هواوي ببعیدة عنكم.

ثانیا: الصین دولة شیوعیة تسیر بمركزیة حادة و هذا النمط ینسحب على إدارة أي شأن عمومي لا سیما إدارة الأزمات فأزمة كورونا من خلال غرفة العلملیات المركزیة لا نتخیل أنها تكشف عن الأعداد الحقیقیة لفروعها عبر . إقلیم یووهان حفاظا على معنویات وروح التصدي للفیروس.

فما بالك لخصم اقتحم أقالیم بجوارها مساندا عدو تاریخي لها.

ثالثا : ارجعوا إلى مصطلح أزمة في الثقافة الصینیة وقفوا عند دلالته تجدونه یعني (الخطر الفرصة) فثقافة الشعوب كل متكامل و الخصومة و التبارز السیاسي یجیز القفز على الجثث فالمنطق الحساب یقدر على محو الأصفار من

الأعداد كما فعلتها أمریكا المتطفلة على جوار الصین بجرز نیكاكو المتتازع عنها یوم هیروشیما.