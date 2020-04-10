السریة الصینیة

بقلم: الولید فرج
تداولت عدة منابر إعلامیة خبر تهدید ترامب للمنظمة الدولیة للصحة، بقطع التمویل عنها متوعدا إیاها بإعادة النظر في تشكیلها ، بعد اتهامها بانحیازها للصین ، الذي یتهمه بعدم الشفافیة في التعامل الإعلامي مع وباء كورونا
بإخفائه الحقیقة حول انتشاره و أعداد المصابین و القتلى.
ولغ الكثیر في هذا الطرح ، في غفلة من حقیقة الأوضاع الصینوأمریكیة.
أولا : الأوضاع التي تتسم بالانقباض الحاد ، بین الصین و أمریكا یمكن وصف مبلغها بالنزاع البارد الذي یتمحور حول نزاع جزیرة نانسي بالمحیط الهادي ، بین الصین و الیابان الذي رمت فیه أمریكا بكل ثقلها وما قضیة . هواوي ببعیدة عنكم.
ثانیا: الصین دولة شیوعیة تسیر بمركزیة حادة و هذا النمط ینسحب على إدارة أي شأن عمومي لا سیما إدارة الأزمات فأزمة كورونا من خلال غرفة العلملیات المركزیة لا نتخیل أنها تكشف عن الأعداد الحقیقیة لفروعها عبر . إقلیم یووهان حفاظا على معنویات وروح التصدي للفیروس.
فما بالك لخصم اقتحم أقالیم بجوارها مساندا عدو تاریخي لها.
ثالثا : ارجعوا إلى مصطلح أزمة في الثقافة الصینیة وقفوا عند دلالته تجدونه یعني (الخطر الفرصة) فثقافة الشعوب كل متكامل و الخصومة و التبارز السیاسي یجیز القفز على الجثث فالمنطق الحساب یقدر على محو الأصفار من
الأعداد كما فعلتها أمریكا المتطفلة على جوار الصین بجرز نیكاكو المتتازع عنها یوم هیروشیما.
بقلم: الولید فرج