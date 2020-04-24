“السجين” رهان الدراما الجزائرية في رمضان 2020

بمشاركة محمد رغيس ، مليكة بلباي وفريمهدي وسيد أحمد أقومي

يشهد الموسم الرمضاني في 2020 كما هائلا من المسلسلات العربية التي ستروي عطش المشاهد العربي عامة والجزائري حيث

ستجعله في حيرة من أمره في اختيار ما يشاهده بين تنوع الأعمال بين التاريخي والاجتماعي والكوميدي والأكشن حيث سيطل عمالقة الشاشة الصغيرة على الجمهور في زمن الكورونا ليرافقوه في الحجر الصحي ليؤنسوا وحدته وليبعثوا لحظات الأمل والفرح والسرور في هذا الشهر الفضيل الذي جاء في ظروف استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف أصقاع العالم وعليه فمن بين هؤلاء النجوم العرب والجزائريين نذكر سيد أحمد أقومي ، مليكة بلباي محمد فريمهدي، محمد خساني،ليديا لعريني ،محمد رمضان،غسان مسعود، سلوم حداد،بسام كوسا،صبا مبارك، ، باسل خياط، معتصم النهار،باسم ياخور،يوسف الخال، يوسف الشريف، رانيا محمود ياسين، ياسر جلال، عمرو عبد الجليل، ناصر القصبي، داليا البحيري، سامر المصري، يزن السيد، درة، سلمى المصري، عابد فهد، رشيد عساف، جمال سليمان، طارق مرعشلي، محمود حميدة، خالد النبوي، صفاء سلطان، طارق العلي مرام البلوشي، نجلاء بدر، مي عمر، جيني اسبر،سلافة معمار ،سلاف فواخرجي،نجلاء بدر، رنا الأبيض، وائل زيدان، نادين الخوري، وائل رمضان، هيا مرعشلي، هبة طوجي،عبير شمس الدين، عبد المنعم عمايري.

ومن بين الأعمال الدرامية التي من المنتظر أن تصنع الحدث في شهر رمضان هو المسلسل ” السجين … يما” تأليف وإخراج التونسي مديح بالعيد ومن بطولة النجم الجزائري محمد رغيس ومونية بن فغول ومحمد بونوغاز ومروى بوشوشة وأمين ميمون وبمشاركة ألمع نجوم الدراما في الجزائر على رأسهم الممثلة المتكاملة بكل ما تحمله الكلمة من معنى مليكة بلباي، ومحمد فريمهدي،وابنة مدينة باتنة النجمة ليديا لعريني وفيزية توقرتي وإلياس سالم ،كما أن هذا العمل هو عبارة عن دراما جزائرية اجتماعية تدور حول أزمة الطلاق في المجتمع الجزائري، وما ينتج عنه بالعديد من المشاكل.

سيتكوم “رأس المحنة ” يعيد عيسى سطوري إلى الشاشة الصغيرة

ومن بين السلسلات الفكاهية التي ستزرع البهجة والسرور في نفوس المشاهد الجزائري في رمضان 2020 سيتكوم جديد بعنوان “رأس المحنة” بطولة الفنان القدير عنتر هلال المعروف عند الجزائريين بـ”عيسى سطوري” ،حيث ستعرف هذه السلسلة مشاركة الممثل والمخرج والسيناريست وليد عبداللاهي وتولى إخراج هذا العمل الفكاهي الذي يعول عليه كثيرا في السباق الرمضاني لهذا العام المخرج السوري ياسر الكردي .

الدراما السورية تعول على حارس القدس والساحر وحرملك 2 وسوق الحرير

وبالنسبة للدراما السورية لهذا العام فهي غزيرة بالإنتاجات الضخمة من بينها” الساحر” لعابد فهد عابد فهد وستيفاني صليبا عبد الهادي الصباغ رنين مطر، وتحكي هذه الدراما الاجتماعية المشوقة حيث رجل له كاريزما مختلفة تقوده بالصدفة، إلى الدخول في عالم الكبار ليبدأ في إتقانه، والتعامل معهم حتى يصبح متحكما وسيرافق هذا العمل المتميز المشاهد العربي طيلة شهر رمضان الكريم ويشارك النجم عابد فهد أيضا في عمل آخر مع الفنانة اللبنانية هبة طوجي اسمه ” هوس” ، “سوق الحرير” لسلوم حداد وبسام كوسا وعبد الهادي الصباغ ، أسعد فضة ،نادين تحسين بيك ،أمانة والي ، وقمر خلف ووفاء موصللي وكاريس بشار، كما أن هذا العمل مستمد من البيئة الشامية “حارس القدس” (حكاية حياة المطران السوري هيلاريون كابوتشي) ويشارك في هذا العمل الذي أخرجه باسل الخطيب الذي يجسد فيه رشيد عساف دور البطولة ، وبضم فريق هذا المسلسل كل من إيهاب شعبان وأمل عرفة وصباح الجزائري وسامية الجزائري وسليم صبري وجيما دريوسي وآمال سعد الدين وليا مباردي ، ربيع جان و بسام لطفي و سالم بولس، سوزانا الوز، هافال حمدي، يحيى بيازي، عهد ديب، جمال نصار، وليد حصوة، إبراهيم عيسى، أمير برازي، ربى الحلبي ، نادين قدور، وائل شريفي و ترف التقي ومالك محمد وأحمد رافع وريم زينو.و أما بالنسبة للمسلسل السوري “صقار” لرشيد عساف هو من تأليف دعد ألكسان وإخراج شعلان الدياس وتشارك فيه كل من قمر خلف وناريمان عبد الكريم ومحمد العضايلة وجمال العلي ومحمد المجالي وخالد نجم وفيلدا سمور ونور علي واسكندر عزيز ورنا العظم وفاتن شاهين وروعة ياسين وتدور أحداث هذا المسلسل داخل بيئة بدوية فيها صراعات مشوقة وتتخللها قصص الحب والغدر والثأر و”يوما ما” لجيني اسبر و”مقابلة مع السيد آدم ” بطولة غسان مسعود ومحمد الأحمد ، رنا شميس ومنة فضالي و تتناول أحداث هذا المسلسل الذي قام بتأليفه وإخراجه فادي سليم قضايا تجارة الأعضاء البشرية و”الجوكر ” وتدور أحداث هذا المسلسل السوري ” للمخرج جمال الظاهر ومن تأليف ماجد عيسي والذي يعتمد على التشويق والإثارة في إطار بوليسي حول عدد من الجرائم التي تقع داخل إقامة جامعية للطلبة ويسجل هذا العمل مشاركة نجوم الفن في سوريا وهم عبير شمس الدين، وائل زيدان، كرم الشعراني، جوان الخصر، ماجد عيسى، أمير برازي، سليم صبري، رائد مشرف، عهد ديب، سيما الذهبي، مي مرهج، مهند ورد، حسن يازجي، وسيم الشبلي، رنا أبيض، جهاد الزغبي، مؤيد خراط، جانيار حسن، تولاي هارون، ميرنا عبد الحي، وليد حصوة، وائل رمضان، رشا حاضري، حمادة سليم.

النهاية والاختيار والبرنس مسلسلات مصرية رمضانية

وبالنسبة للأعمال المصرية نذكر “النهاية” ليوسف الشريف ويعد أول عمل في الخيال العلمي العربي و”الاختيار” لأمير كرارة و” ليالينا 80″ و” فرصة تانية ” لياسمين صبري.

الدراما التونسية تعول على نوبة 2وأولاد مفيدة 5

أما فيما يتعلق بالمسلسلات التونسية فستستكمل أحداث الجزء الأول من المسلسل التونسي “نوبة جزء 2 :عشاق الدنيا تأليف وإخراج عبد الحميد بوشناق ويضم طاقم العمل كل من ريم الرياحي، هالة عياد ،أميرة شبلي ،بحري الرحالي ،حسين المحنوش، شادلي عرفاوي،بلال سلاطنية،كافون،أميرة بن سعيد، مروان العريان، جهاد الشارني، رباب السرايري،جميلة الشيحي، ياسمين ديماسي،عبد الكريم الب