السادية و اختطاف الأطفال .. الإعدام لأعداء البراءة

بقلم: الأخصائية النفسانية العيادية ملعيد هابط

شيماء يوسفي هارون و إبراهيم انس أمين نهال وغيرهم ..اليوم يانيس حساني مسلسل دموي بلا نهاية المتغير فيه سيناريوهات عديدة أم الثابت مجتمع سلبت منه الابتسامة مجتمع يعيش الخوف من القادم ،و الخوف من الشارع الذي لم يعد يرحم زهور قطفت قبل أن تتفتح لم تكن تدرك أنها ستذبل على أياد ملوثة بالشر لتموت بأبشع الصور التي لم نظن يوما أن قصص القتل الهوليوودية التي كن نراها في أفلام الرعب قد تتجسد يوما أما بيوت الدراويش

يانيس حساني طفل مختلف لا يتحدث لا يشتكي لا يقول أمي أو أبي عاش سنواته الأولى و هو يتحدث بقلبه لا لسانه من عائلة طيبة بسيطة لم يكن يدرك أن الفاتح من شهر ديسمبر سيكون يوم شؤم عليه ،لم يكن يدرك أن الفاتح من شهر ديسمبر سيكون يوم قطافه ،لم يكون يدرك أن الفاتح من شهر ديسمبر يوم الذهاب دون عودة

كان الفاتح من ديسمبر يوما باردا كبرودة قلوب الساديين اللذين يتلذذون برؤية حرقة الامهات و هن يرون فلذات أكبادهن في خبر كان ،نعم مات يانيس حساني كغيره من الملائمة الطيبة هذه المرة غيروا سيناريو النهاية فوضعوه في بئر عميق عوض أكياس بلاستيكية بئر عميق كعمق الجرح الذي خلفته المصيبة لدى أمه و أبيه و أهله و خلانه

اليوم في مجتمعنا الجزائري أصبح منسوب الجرائم في تفاقم طغى على الحياة العادية للفرد ليتغير مفهومها من البسيط الى المعقد و المخيف كيف لا ،و نحن نسمع يوميا عن أرواح تزهق بغد النظر عن عمرها و مستواها و حالتها النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية فمنجل الأرواح يحصد الكم لا الكيف .

فالأسباب النفسية اليوم قد نعتبرها اليوم في الريادة فالكل يرى أن من يقوم بقتل طفل بريء بطريقة شنيعة خارج عن الطبيعة ،و ليس من طينة البشر ” في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا “”

نعم هؤلاء هم الساديون ،و البسيكوباتيون فالتفسير النفسي لهذه الظاهرة يقوم أساسا على الخلل و الاضطراب في التكوين النفسي حيث يقع الفاعل تحت ضغوطات نفسية و انفعالات أو ربما أمراض نفسية فكل فعل إجرامي حسب علماء علم النفس ما هو إلا دلالة ،و تعبير عن صراعات نسبية تدفع صاحبها إلى الجريمة خاصة الدوافع اللاشعورية .

و في جريمة اختطاف الاطفال تتدخل مجموعة من الدوافع منها الدوافع الجنسية التي تؤدي إلى الاصابة باضطراب في الشخصية ،و تتحول إلى نزاع في حالة العجز عن التعبير عنها خصوصا مع سيطرة الذات التي تخضع لمبدأ اللذة و العجز.

و أسباب اخرى اجتماعية تكمن في انحلال المجتمع فعندما ينموا شخص في بيئة ميزها العنف و عدم التوازن النفسي يكون مهيأ لاكتساب سلوكيات غير اجتماعية كالعدوان و التعصب و الحساسية المفرطة للإحباط فهم غالبا ما يتعاطون المخدرات و شرب الخمر مما يجعلهم يعتدون على أقرب الناس اليهم

و الحيوانات الجنسية التي كبرت على متابعة المواقع الإباحية دون رقابة الأسرة في سن مبكرة و أيضا رفاق السوء هؤلاء بالذات يكبرون بفراغ جنسي رهيب يشبعونه في أول محطة سهلة المنال تصادفهم فلسوء الحظ الاطفال هم الغنيمة السهل الصيد

فكم من طفل تم اغتصابه و قتله من طرف حيوانات جنسية

في الحقيقة لم أجد مصطلحات ملائمة في وصف هذه الفئة التي يعتبر نعتها بالبشر حرام شرعا ربما لن تصدقوا أننا الان في زمن قد يكرهك احدهم دون اي سبب مقنع ربما كل ما هنالك انك ناجح فماذا سيفعل اذا ؟؟ سيحرق قلبك بأغلى ما تملك و هل يوجد أغلى من الضنى و الضنى غالي نعم يخطف ابنك و يقتله لغاية في نفس يعقوب صدق أو لا تصدق

مشاكل شخصية بين اثنين قد تكون سبب في حرمان احدهم من فذة كبده غدرا

الاطفال اليوم اصبحوا كباش الفداء لكل المشاكل النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية كيف لا و الكثيرون يختطون الاطفال بدافع الفقر لطلب الفدية من اولياءهم و اخرون لبيع أعضائهم البشرية في السوق السوداء

أن تعيش في زمن تستدرج فيه الطفولة بطعم و تصطاد كما تصطاد الأسماك هنا فقط تخون الكلمات

أن تستدرج طفلا بريء بعلبة شكولاطة و حلوى من اجل اختطافه و هو يمسك بيدك و يرافقك مبتسما ذاهبا الى قبره بيده هنا فقط يكون حكم الاعدام حقا شرعيا مفروضا لا يقبل الجدال فحقا يستوجب دق ناقوس الخطر من أجل طفولة نقية تستعمل في اعمال السحر و الشعوذة نعم فكثيرون راحوا ضحية السحر الأسود و العياذ بالله يقتلون الأطفال عن سبق الإصرار و الترصد من أجل انجاح مخططهم في عمل سحر ناجح من شأنه تدمير حياة فلان أو قتله تدريجيا فمن هم كثيرون ضحايا السحر الأسود

لا لقتل البراءة خذوا بأمراضكم النفسية و عاهاتكم و ميولاتكم الاجرامية بعيدا عنهم فهم أنظف من تفكيركم المتسخ و اياديكم الملطخة بدماء الابرياء

القصاص ثم القصاص.