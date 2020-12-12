الزاوية العلمية الصوفية لمغنية تندد بالتطبيع المغربي مع اسرئيل

نددت الزاوية العلمية الصوفية لمغنية الواقعة بقرية أولاد الشارف اقدم السلطات المغربية على التطبيع مع الكيان الصهيوني على حساب المشاعر ومواقف المغربية ، هذا وكشفت الزواوية على لسان شيخها ابراهيم أجرادي أنه موقف المصالح الضيقة للمملكة المغربية ، وخروج عن الموقف المبدئي الاقصى وابنائه المرابطين للملك محمد السادس الذي يدعي انه امير المؤمنين والذي يستوجب عليه الدفاع عن المقدسات الاسلامية وفاء لاسلافنا من الشيوخ والعلماء .

هذا واشار اجرادي انه جد متعجب من اقجدام المغرب على التطبيع مع اسرائيل التي تعاديها أغلب الدول الافريقية من اجل فلسطين التي تعتبر مصدر مبادئ الدين التي نقل عاليها عن طريق المشاييخ الذين زارو المسجد الاقصى الذي يعد أول القبلتين على غرار سيدي بومدين الغوث ، الشيخ عبد المريم المغيلي وسيدي احمد التيجاني ….

هذا وتابع شيخ الزوزاوية الصوفية انه يستغرب من اقدام المغرب الاقصى على بيع ففلسطين التي تعتبر امانة في اعناق المسلمين باقصاها الى ال صهيون مقابل كسب دعم لقضية الصحراء الغربية التي تبقى محل خلاف ما بين مسلمين ، وهي تعد سابقة ووصمة عار في تاريخ المغرب وخيانة للدولة المتعاقبة بالمملكة من المرابطين الى الوطاسين فالسعدين والعلويين .

محمد بن ترار