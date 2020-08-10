الريال يعرض 100 مليون يورو لتعاقد مع نجم جوفنتوس

ج.ن

دخل نادى ريال مدريد الإسباني سباق التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم جوفنتوس لدعم خط هجومه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، يقدر عرض ريال مدريد لضم باولو ديبالا ما قيمته 100 مليون يورو.

دبيالا البالغ من العمر 26 عاماً يعد من أهم لاعبيه اليوفي في الموسم الرياضي 2019-2020 حيث شارك في 33 لقاء سجل خلالها 11 هدفا وصنع مثلها، وتم اختياره أحسن لاعب في الدوري الإيطالي لهذا الموسم.

الجدير بالذكر بأن النجم الأرجنتيني انضم إلى يوفنتوس في صيف 2015 قادما من باليرمو وينتهي عقده في صيف 2022 وخلال مشواره مع الفريق لعب 228 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 95 هدفا.