الروائي السوداني عبدالعزيز بركة ساكن يكتب للوسط: هذي تجربتي مع كورونا

الروائي السوداني عبدالعزيز بركة ساكن يكتب للوسط عن تجربته في مواجة الكورونا وهو بصدد إعداد أنطولوجيا عن الأدب الإثيوبي المكتوب باللغات المحلية

مقال “عزلتك وجنون الكورونا” تجربة سردية ممتعة تستحق القراءة..ولوج في طقوس الكتابة وهي تتقاطع مع الواقع ..

تجدون المقال في صفحات يومية الوسط لعدد الغد 29 مارس2020

من التجارب السردية للكاتب:

الجنقو مسامير الأرض ،رماد الماء،ما تبقى كل ليلة من الليل،مسيح دارفور وغيرها من النصوص المليئة بالدهشة