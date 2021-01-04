الروائي إسلام بوذراع يتوح بالمرتبة الاولى في مسابقة الكتاب الجامع الدولي

أمين بن لزرق

توج الروائي الشاب “إسلام بوذراع” إبن ولاية غليزان بالمرتبة الأولى دوليا في مسابقة الكتاب الجامع الدولي “دمية الشيطان”.

و جاءت الكاتبة خلود هرشي من تونس في المرتبة الثانية، فيما عادت المرتبة الثالثة للكاتبة زهرة تشرين من دولة فلسطين.

هذه المسابقة شارك فيها 100 كاتب من مختلف دول العالم العربي حيث يقوم كل متسابق بكتابة قصة رعب عن دمية الشيطان “أنابيل” لا تتجاوز ألفين كلمة والتي كانت مفتوحة لكل الأعمار والدول العربية.

وفي تصريح لحريدة الوسك قال إسلام بوذراع انه لم اكن يتوقع ذلك خصوصا وهي تجربتتجربته الاولى لكن احس بأن قصته تبدو فريدة من نوعها وبإمكانها تحقيق المفاجأة.

وقال الكاتب ” أذعر بالفخر بالتاكيد والتحفيز وكان ذالك بمثابة دفعة معنوية وتشجيع لي من اجل تحقيق الأفضل

وهذا يمثل لي الكثير، فالنجاح يعتبر وقود للكاتب والفنان بصفة عامة بالطبع انه أمر رائع ان تتوج في بداية مسيرتك.

وبخصوص القصة المتوجة بالمرتبة الاولى في هذه المسابقة تدور حول شخص من عائلة نوسترادا يختلي في منزله،،ويحاول استدعاء

ليليث شيطانة العواصف ليمارس بعض الطقوس المحرمة التي تحقق له بعض الاماني

لكن ثمن تلك الطقوس يكلف الكثير فيستسلم هذا الاخير لي رغباته ويقبل العواقب

فيكتشف ان عائلته في الاخير سقطت سيارتهم في الجرف وماتو جميعاوكل هذه الاحداث لها صلة مع السلسلة الروائية “زاهاك” الجزء الاول.