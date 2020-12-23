الروائية “صليحة مرام بن الشيخ” توقع روايتها “سخرية القدر”

أشرفت أمس الكاتبة الشابة “صليحة مرام بن الشيخ” على تنظيم حفل بيع بالتوقيع لروايتها الجديدة “سخرية القدر” بمكتبة جلسة طيبة بمدينة برج بوعريريج وسط حضور مميز لجمهور القراء وعشاق الأدب الذين توافدوا لاقتناء هذا الاصدار الأدبي بتوقيع صاحبته ، وفي السياق أكدت الكاتبة “صليحة مرام بن الشيخ” في تصريحها ليومية “الوسط” (هذه الرواية الصادرة عن دار خيال للنشر والتوزيع تروي فصول الألم الذي يعيشه الإنسان عبر مراحل حياته ولعبة الأقدار التي تفعل فعلته فيه وترمي به في غياهب الأحزان ،كما تناولت الرواية مجموعة من القضايا الإجتماعية منها المرأة ودورها في المجتمع ، الهجرة غير الشرعية والصلح في المجتمع وهذا ماتجلى في الصلح بين العائلتين :” عائلة إيناس والأخوال ” أثناء السفر للبقاع المقدسة …

كما تحدثت رواية سخرية القدر عن سقوط رافعة الحرم المكي سنة 2015 أثناء موسم الحج التي خلفت العديد من الضحايا رحمهم الله واسكنهم فسيح جنانه). والجدير بالإشارة فإن المؤلفة صليحة مرام بن الشيخ من مواليد أكتوبر 1995 ببرج بوعرريج تنحدر من بلدية حسناوة ، تحصلت على شهادة ليسانس ادب عربي تخصص نقد ومناهج 2018 ، شهادة الإعلام الآلي من معهد الإخوة شتوح برج بوعرريج سنة 2019

لها شهادة ماستر نقد حديث ومعاصر 2020 من جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعرريج وتعتبر رواية سخرية القدر اول عمل أدبي لها ، وعضوة بنادي توليب للإبداع الثقافي ببرج بوعريريج.

أحسن مرزوق