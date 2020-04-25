الرقم الأخضر”3040″ لوكالة عدل يدخل الخدمة للتكفل بانشغالات المكتتبين

تم يوم السبت الانطلاق الرسمي للعمل بالرقم الأخضر “3040” للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” و ذلك لوضعه تحت خدمة مكتتبيها وقاطني سكناتها للتكفل بجميع انشغالاتهم بهدف تقريب الادارة من المواطنين و القضاء على البيروقراطية.

و قال المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، محمد طارق بلعريبي, في تصريح للصحافة بالمناسبة أن الهدف من وضع هذا الخط الأخضر هو الإصغاء والإعلام والتدخل للتكفل بجميع الإنشغالات التي يطرحها مكتتبي وقاطني سكنات عدل في مختلف ولايات الوطن, مضيفا أنه سيتم تشغيل هذا الرقم خلال شهر رمضان من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا لغاية الرابعة مساء.

و أبرز ان هذا الرقم الأخضر سيمكن مكتتبي و قاطني سكنات عدل من طرح مختلف انشغالاتهم مباشرة إلى الادارة دون الحاجة إلى وساطة حتى و ان تعلق الأمر بعطب في المصعد أو مشكل في ملفات الاكتتاب حيث سيتم التكفل بهذه الانشغالات و تبليغ المعنيين عن طريق الهاتف