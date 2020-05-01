الرقائق والصحة القلبية

د.وليد بوعديلة،جامعة سكيكدة

يقول ابن عطاء في حكمه متحدثا عن الوصول إلى الله عز وجل:”وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به”،ويشرح المفكر و الداعية سعيد حوى في كتابه “تربيتنا الروحية” هذا القول شرحا جميلا، وحسبه أن الوصول هو أن تعرف الله عز وجل حق المعرفة،معرفة يأخذ العقل حده منها،ومعه القلب والروح،معرفة يشهد فيها الإنسان قربه من الله عز وجل وقرب الله منه،ثم يستشهد بقوله تعالى:”وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعان”.

وهنا يمكن لنا أن نفتح باب مهما من أبواب روح شهر رمضان،هو باب الصحة القلبية،وهي تتحقق في ظل الأجواء الروحانية الجليلة الجميلة، وبمعرفة الله يجتمع التسليم العقلي والتذوق القلبي،وهو مايعيه أهل صوم الخصوص و خصوص الخصوص،أي من يرتقون للمعنى الروحي للشهر الفصيل،ويتجاوزون المعنى البطني لدى البعض.

نحن نحيل القراء لهذا البعد في الدين الاسلامي،أمام مشاهد أليمة مفزعة في العالم نتيجة وباء فتاك،يحاصر البشرية،لنؤكد مجددا أهمية الحجر المنزلي والبحث عن الراحة في العبادة،بعيدا عن التجمع في الأسواق والمحلات،بحثا عن غذاء البطن…فيا أيها الناس الأولوية لمظاهر العبودية وليس لطوابير الزلابية؟؟وكأن بعض أبناء الوطن قد تناسوا مخاطر الوباء فخرجوا جماعات بحثا عن الأواني والأكلات،في ازدحام شديد،و في تجاوز لكل معايير الوقاية والسلامة.

ولندع أحاديث الأسواق،ولنعد لحديث الرقائق والعبادة، فعندما نبحث عن درجة الوصول فقد تحقق لنا المظهر الأعلى للصحة القلبية والنفسية في ديننا،و طريقها من خلال الأوراد اليومية المختلفة،وهي متحققة والجميع في المنازل،وتعوض مثلا الصلاة المنفردة صلاة الجماعة،ومنها التراويح،ولا ننسى الصدقات،الدعاء،الاستغفار،الذكر….وكلها تسهم في جمع العائلة،على موائد التوبة والعبودية.ولعل هذا من ايجابيات وباء كورونا.

و يمكن أن نكتشف مع علماء الشريعة وأهل الصوفية والرقائق بعضا من مراحل الوصول لمعرفة الله، وهي تبدأ بحالة تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي ،ثم مرحلة تحقيق الحكمة من الأمر والنهي،ثم مرحلة تنور القلب،ثم مرحلة انبثاق سلوك معين كأثر من ذلك.

وهكذا ترتقي الروح في معراج الصفاء والطهارة،وتبتعد عن دنس الدنيا وشهواتها وصراعاتها الزائفة الضيقة،لتعانق الحكمة من كل أمر الهي، وتعلم النفس أن خلف كل أمر رباني حكمة ومع كل عبادة رسالة ومعنى،فهل نعي رسائل شهر رمضان،وهل نفهم نعمه الصحية والروحية والتعبدية؟و أليست هذه الأيام التي غلقت فيها المساجد وغيبت عادات رمضانية جميلة هي رسالة عن عدم شكرنا لرمضانات سابقة ؟،يقول ابن عطاء:” من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها،ومن شكرها فقد قيد بعقالها”،والى حيث روحي وتربوي قادم ان شاء الله.