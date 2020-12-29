الرفع من إنتاج الحجار سيقضي على أزمة “الحديد”

توقف “مؤقت” لمشاريع عمومية منها مشاريع عدل

قال رئيس المجمّع الوطني لخبراء المهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، أمس، أن حجم إنتاج مجمع الحجار للحديد غير كافي بتاتا لسد احتياجات السوق الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الأولية، من منطلق أنه ينتج سنويا مليون و خمسين ألف طن من الحديد، ما أدى للجوء الجزائر لاستيراد هذه المادة من الخارج، معتبرا أن هذا يعد من أهم الأسباب التي ساهمت في استفحال ظاهرة المضاربة في أسعار الحديد خصوصا ومواد البناء عموما، لأن حجم الطلب يفوق ماهو معروض بأضعاف مضاعفة، وبالتالي الرفع من حجم إنتاجه سيقضي على الأزمة نهائيا.

وهنا أكد بوداود في تصريح خص به “الوسط”، أنّ أزمة الحديد تفاقمت خلال الأيام الأخيرة، لأن الطلب أكثر من العرض، ما أدى لتضررت عديد المؤسسات المقاولاتية بسبب ارتفاع أسعار الحديد، لدرجة توقف مشاريعها مؤقتا وفي مقدمتها مشاريع عدل، في انتظار أن تنخفض خلال الأيام القادمة، مرجعا السبب في ذلك لغياب الرقابة والقوانين الرادعة للمضاربين، بالإضافة إلى سوء التسيير والتنظيم، وغزو الدخلين على المهنة للورشات البناء بطرق غير شرعية، هذا الى جانب أن النظرة التجارية غلبت على الميدان، ما جعل المقاولين يستغنون عن الخبراء والمختصين في ميدان الهندسة المعمارية والبناء لرفع هامش أرباحهم غير آبهين بأهمية وضع مخطط عمل يراعي كل التفاصيل، ضمانا للجودة و الدقة.

واستغرب متحدثنا، في سياق متصل، عدم تحرك السلطات الوصية لحد الآن سواء من أجل توضيح سبب الزيادات في أسعار الحديد، أو من خلال إيفاد لجنة تحقيق في هذا الموضوع، رغم أن الأمر أثر سلبا على سير عديد مشاريع العمومية في مقدمتها مشاريع عدل، موضحا بالمناسبة أنه كان من المفروض اتخاذ إجراءات رقابية وردعية قبلية لمحاربة المضاربة، مؤكدا أن الوقت لم يفت بعد لتحقيق ذلك من خلال مخطط متكامل يجسد بصفة تدريجية.

و للإشارة، فقد شهدت أسعار الحديد ارتفاع بلغ نسبة 40% بين ليلة وضحاها، حيث تراوحت بين 9000 و9500 دينار، بعدما كانت لا تتعدى 7500 في الأيام الماضية، في انتظار أن تنخفض خلال الأيام القادمة، ما دفع عديد البنائين والمقاولين، لشن حملة فايسبوكية تحت شعار “خليه يصدي” يدعون من خلالها المعنيين إلى مقاطعة شراء الحديد ومختلف المواد التي تصنع منه.

مريم خميسة