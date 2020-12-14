الرفض القاطع للفكر الإستعماري في جميع أنحاء العالم

عبرت وزارة الشؤون الخارجية عن رفضها القاطع للفكر الاستعماري في جميع أنحاء العالم.حسب ما ورد في بيان الوزارة

وأكدت الخارجية الجزائرية أنه من حق الصحراء الغربية آخر بقايا الاستعمار أن تتطلع الى دعم أقوى من المجتمع الدولي.

وأضافت “من حقها أن يتخذ المجتمع الدولي اجراءات أكثر حزما لاستكمال مسار تصفية الاستعمار، وهي التي تشهد تصعيدا مقلقا للتوترات المسلحة”.

الى جانب مواجهتها للمحاولات اليائسة لعقد مقايضات مخزية على حساب التطلعات والحقوق المشروعة للشعب الصحراوي.

وأعربت الجزائر مجددا عن تضامنها مع جميع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأكدت رفضها القاطع للفكر الاستعماري وقناعتها الراسخة بأن استكمال تصفية الاستعمار أمر حتمي في جميع أنحاء العالم.

من جانب آخر، أكدت الخارجية ان الاحتفال بالذكرى 60 لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514، يتيح الفرصة لتقييم المنجزات المحققة.

كما يشكل فرصة لاستذكار التضحيات التي بذلتها الشعوب المستعمرة من اجل الاعتراف بحقها في تقرير المصير والاستقلال