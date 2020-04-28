الربيع الأسود أو الصدام مع سلطة الوئام

بقلم: احسن خلاص

أضافت النهاية الدرامية للفنان معتوب لوناس وما تبعها من احتقان للوضع في منطقة القبائل متاعب أخرى إلى المتاعب التي عاشها الرئيس ليامين زروال ومستشاره الخاص محمد بتشين منذ بداية 1998 فقد دخل الطرفان في صراع مع جناح متكون من جنرالات كان قد تراجع دورهم ونفوذهم وسط فترة التسعينات فأرادوا استغلال الوضع الهش الذي توجد فيه قيادة الدولة للعودة إلى مقاليد النفوذ وصنع القرار. لم يتحمل زروال الضغط الرهيب الذي عاشه طيلة صيف 1998 فقرر في 11 سبتمبر في خطاب مفاجئ تقليص عهدته وتنظيم انتخابات رئاسية في ربيع 1999، تلك الرئاسيات التي مكنتهم من فرض عبد العزيز بوتفليقة رئيسا وفق أجندة جديدة تخلت عن سياسة الكل الأمني دون أن تتبنى بشكل صريح مصالحة وطنية على أساس حل سياسي للأزمة.

لم تكن الأمازيغية ضمن أجندات التحول السياسي الجديد داخل منظومة الحكم، فقد كانت هذه الأخيرة ترى أن سلطة زروال تنازلت بما يكفي أمام ضغط المقاطعة المدرسية في 1995 وأكثر المعتدلين داخل السلطة كان يرى أن مسألة دسترة الأمازيغية سابقة لأوانها بالنظر إلى أن تجربة تعليمها وإدراجها في الجزائر حديثة فينبغي إذن انتظار مزيد من الوقت حتى تنضج ويتبين الحرف الذي تكتب به وغيرها من التفاصيل الإجرائية والعلمية التي صارت من مهام المحافظة السامية للأمازيغية.

لقد صارت للسلطة أمازيغيتها بالموازاة مع أمازيغية الشارع التي لا تزال في نظر الشباب الذي تخلى عن الدراسة في 1995 في مستوى المطلب الذي لم يأخذ مكانه اللائق والمناسب للتضحيات التي بذلت منذ 1980. نحن إذن أمام جيل جديد من الناشطين في الحقل الأمازيغي ومستوى متراكم من الوعي منذ أكثر من 20 سنة وصار يتكون ويتجذر بعيدا عن شعور السلطة الجديدة وإدراكها لخطورة المرحلة وهي التي كان همها الوحيد إنهاء مسلسل العنف الذي دام 10 سنوات حل الأزمة التي نشأت مع توقيف المسار الانتخابي عام 1992، وكان الجيل الجديد من الناشطين قد تجاوز الأطر التقليدية للنضال الأمازيغي وأدرك أن الحركة الثقافية البربرية التي قادت هذا النضال لمدة 15 سنة قد أظهرت حدود إمكاناتها بعد انقسامها إلى طرفين واختفاء دورها مع نهاية سنوات 1990.

لقد صار الجيل الجديد مفتوحا على خيارات عديدة منها مواصلة الضغط على السلطة المركزية من أجل الاعتراف بالأمازيغية لغة وطنية ورسمية أو التفكير في شكل من أشكال القطيعة المجتمعية معها بما فيها الاستقلالية أو الانفصال التام على وصاية وسيادة الدولة الجزائرية.

شرع الرئيس الجديد، عبد العزيز بوتفليقة، في الخطوات الأولى لتنفيذ مهمة إعطاء الطابع السياسي لخارطة طريق حل أمني للأزمة تمثلت في التجنيد داخليا وخارجيا لإنجاح مشروع الوئام المدني حيث جاب البلاد شرقا وغربا يبشر بعهد جديد من السلم المدني ينهي سنوات الجمر التي عانى منها الشعب. وفي تجمع انتخابي أقامه بتيزي وزو في خضم الحملة للاستفتاء على قانون الوئام المدني صيف 1999 سأل المواطنون بوتفليقة عن نيته في دسترة وترسيم الأمازيغية فكان رده عنيفا وغير منتظر من رجل متمرس في الديبلوماسية، بل أقسم جهد إيمانه أن الأمازيغية لن تجد طريقها إلى الدستور وطنية ورسمية مادام على رأس السلطة، فكان هذا الرد بمثابة استفزاز وإشارة أعطت الحق للتفكير في القطيعة التامة مع السلطة قبل القطيعة التامة مع الدولة التي لا تعترف في دستورها بجزء لا يتجزأ من هوية الأمة، أخذ هذا الشعور يتنامى عند ملاحظة المكاسب المحققة من قبل وقد أخذت في التراجع أمام ضعف إرادة السلطة في تعميم تعليم الأمازيغية على المزيد من المؤسسات التربوية بحجة ضعف الإقبال عليها ورفض أولياء التلاميذ إدراجها في عدة ولايات.

كانت السلطة تنظر إلى التعاطي الإيجابي مع المطلب الأمازيغي عاملا مثبطا لسياسة الوئام المدني التي استهدفت المسلحين من التيار الإسلامي المتطرف الذين يحمل العديد منهم موقف الرفض القاطع للمكون الأمازيغي. وضع كهذا جعل الاحتفالات بذكرى 20 أفريل مناسبة لإظهار مزيد من الغضب والاحتقان تجاه السلطة فقد كان تقام المظاهرات في تيزي وزو وبجاية والبويرة وبومرداس والعاصمة إضافة إلى تظاهرات متفرقة بمنطقة الأوراس من قبل شباب صار أكثر وعيا بالمطلب الأمازيغي.

إلا أن احتفالات الذكرى الواحدة والعشرين في 2001 لم تكن ككل الاحتفالات، فقد بدأ الاحتقان يزيد وصار اليأس من مرونة السلطة أمام المطلب الأمازيغي سيد الموقف حيث أصبحت منطقة القبائل على فوهة بركان أمام وضع قد ينفجر في أي لحظة وقد يتحول إلى عنف بعد عقود من النضال السلمي بعد أن وصل العديد من الناشطين من الجيل الجديد إلى قناعة مفادها أن السلطة لا تفهم إلا لغة العنف وجنوحها للسلم مع الإسلاميين دليل على ذلك. كان اقتياد التلميذ الثانوي مسينيسا قرماح ومقتله في مقر الدرك الوطني بمدينة بني دوالة بمثابة الشرارة التي أطلقت موجة عارمة من التظاهرات الغاضبة التي انطلقت من مكان الحادث ليسرع لهيبها حادث آخر مماثل بمدينة القصر ببجاية، يضاف إليه تصريحات غير مسؤولة وغير مناسبة لوزير الداخلية آنذاك نور الدين يزيد زرهوني يبرر قتل الشاب مسينسا بوصف الضحية بالمنحرف الذي حاول الاعتداء على عناصر الدرك بما يعني أنها تدخل ضمن الدفاع الشرعي. هذه التصريحات التي لم يكن ينظر إليها بأنها فلتة لسان من رجل مخابرات قديم، وقد أسندها موقف مؤيد من قائد الدرك الوطني الجنرال احمد بوسطيلة، زادت اللهيب اشتعالا بحيث هبت كل قرى ومدن منطقة القبائل في مظاهرات عارمة تميزت بمواجهات عنيفة مع قوات الشرطة والدرك التي أمعنت في القمع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 125 شابا من المتظاهرين وجرح المئات.

لقد وضع التصعيد السلطة القائمة في وضع يحسد عليه إذ لم تجد أمامها إلا المواجهة العنيفة في غياب تام للرئيس بوتفليقة عن المشهد حيث كان في جولة مكوكية في إفريقيا وإمساك زرهوني وبوسطيلة بالملف كاملا. ومع بدء الإفلات حاولت السلطات المحلية الاقتراب من الأعيان في بعض الدوائر مثل بني دوالة وتيزي وزو لمحاولة احتواء موجة الاحتجاجات التي لم تتوقف غير أنها باءت بالفشل بالنظر إلى أن النزاع لم يكن محليا بل وطنيا ينتظر حلولا من السلطة المركزية.

ومن هنا ارتأى أعيان القرى والمدن والدوائر في الولايات التي مستها التظاهرات الاحتجاجية أنه من الضروري والمفيد تثمين الحركة الثورية التي أنشأتها الأحداث بتوحيد كل القوى المحلية لبلورة مواقف وقراءة موحدة لها والخروج بصيغة مطلبية واضحة لمواجهة سياسية للسلطة من شأنها إيقاف نزيف الدماء وإبطال القراءة التي قدمتها السلطة بأنها أعمال شغب فرضت على قوات الأمن التدخل لحماية المؤسسات والممتلكات العمومية. وبهذا انطلقت سلسلة من اللقاءات بين أعيان منطقة القبائل في ما يسمى بحركة العروش وتوسعت تدريجيا إلى أن شملت ما يقرب من 7 ولايات اجتمعت في مدينة القصر وانتهت إلى صياغة أرضية سميت باسم المدينة تضمنت 15 بندا بعضها إجرائي وظرفي وبنود أخرى ذات بعد وطني واجتماعي إلى جانب المطلب الرئيسي وهو الاعتراف بالأمازيغية لغة وطنية ورسمية.

من جهتها حاولت السلطة المراوغة في التعاطي مع المطلب إذ استقبل رئيس الحكومة آنذاك علي بن فليس وفدا متكونا مما يسمى “عروش بيس” وهي حركة موازية لحركة العروش الحاملة للأرضية المطلبية إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل. أمام فشل محاولات التحكم في الأحداث عمدت قوات الأمن إلى اعتقال العديد من قادة ونشطاء حركة العروش قبل أن يطلق سراحهم بعد عزم بوتفليقة الذهاب إلى دسترة الأمازيغية لغة وطنية عن طريق مصادقة البرلمان ومع ذهاب بن فليس من رئاسة الحكومة ومجيئ أويحيى قرر بوتفليقة الدخول في مفاوضات مع حركة العروش أفضت إلى إرساء تعويضات لضحايا الأحداث وعائلاتهم ومغادرة الدرك الوطني منطقة القبائل إلى جانب مكاسب أخرى في مسيرة لم تنته بعد.

يتبع