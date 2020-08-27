الرابطة تعاقب رئيس مولودية الجزائر وتستدعي رئيس شبيبة القبائل

ج.ن

سلّطت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، عقوبة الإيقاف لمدة 6 أشهر نصفها نافذ، وغرامة قدرها 200 ألف دينار جزائري، على رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر الناصر لالماس.

ويبدأ تاريخ هذه العقوبة في الـ 26 من أوت 2020، فضلا عن تسديد المسؤول ذاته غرامة بِقيمة 200 ألف دينار.

وفسّرت لجنة الإنضباط هذه العقوبة، بِالتصريحات الإعلامية النّارية لِرئيس نادي مولودية الجزائر، عن طريق بيان نشرته إدارة الفريق في الأيّام القليلة الماضية، وخرقه لِواجب التحفّظ.

ومَثُل عبد الناصر لالماس أمام مكتب لجنة الإنضباط رفقة المحامي الخاص به، الإثنين الماضي. واعترف بِما نُسب إليه واتّهم به.

وأضاف بيان لجنة الإنضباط، أنها استدعت للسبب ذاته المسؤول شريف ملال رئيس نادي شبيبة القبائل، للمثول أمام مكتبها في الـ 5 من سبتمبر المقبل. وأشارت إلى أن الإستدعاء هو الثالث من نوعه للرّجل الأوّل في نادي “الكناري”.