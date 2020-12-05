الرابطة تضبط موعد إجراء الجولتين الثالثة والرابعة

ضبطت الرابطة المحترفة لكرة القدم موعد إجراء الجولتين الثالثة والرابعة من الرابطة المحترفة الأولى، مع الإشارة أن الرابطة برمجة المباراة المتأخرة بين مولودية الجزائر ومضيفها اتحاد بلعباس هذا الثلاثاء على ملعب الأخير.

مباريات الجولة الثالثة: (الجمعة 11 ديسمبر)

شبيبة سكيكدة – أهلي برج بوعريريج

سريع غليزان – شبيبة الساورة

أولمبي المدية – مولودية وهران

نصر حسين داي – أمل عين مليلة

شبيبة القبائل – شباب بلوزداد

نادي بارادو – مولودية الجزائر

شباب قسنطينة – جمعية الشلف

السبت 12 ديسمبر

نجم مقرة – إتحاد بسكرة

إتحاد بلعباس – وفاق سطيف

وداد تلمسان – إتحاد العاصمة

مباريات الجولة الرابعة (الجمعة 18 ديسمبر)

أهلي برج بوعريريج -سريع غليزان

وفاق سطيف – نجم مقرة

مولودية وهران – وداد تلمسان

السبت 19 ديسمبر

مولودية الجزائر – شباب قسنطينة

إتحاد بسكرة – نادي بارادو

شباب بلوزداد – نصر حسين داي

إتحاد العاصمة – أولمبي المدية

شبيبة القبائل – إتحاد بلعباس

أمل عين مليلة – شبيبة سكيكدة

جمعية الشلف – شبيبة القبائل