الرابطة المحترفة تكرم سريع غليزان

كرمت الرابطة المحترفة لكرة القدم فريق سريع غليزان الصاعد الجديد إلى بطولة الرابطة الأولى إثر توقف الموسم الكروي 2019-2020 بسبب تفشي جائحة كورونا، حسب ما أوردته الهيئة الكروية على موقعها الرسمي.

وحقق “السريع ” الصعود من الرابطة الثانية إلى حظيرة النخبة رفقة ثلاثة أندية أخرى وهي: أولمبي المدية، الذي تم تكريمه بتاريخ 27 أوت الفارط، ووداد تلمسان وشبيبة سكيكدة.

كما سيتم تنظيم حفل مماثل لفائدة الوداد بمقر ولاية تلمسان اليوم الخميس على الساعة (00: 17) حيث سيتسلم الوثيقة الرسمية الخاصة بصعوده، علما أن النادي “الزياني” احتل المركز الثالث وراء كل من شبيبة سكيكدة وأولمبي المدية البطل.