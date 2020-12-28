الرابطة المحترفة تحدد مواقيت المباريات المتأخرة

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم الاثنين مواقيت اللقاءات الأربعة المتأخرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى المقررة يومي 31 ديسمبر 2020 والأول من جانفي 2021.

الخميس 31 ديسمبر 2020

ملعب 20 أوت (الجزائر): شباب بلوزداد – شبيبة سكيكدة 14 سا و30د (الجولة الثانية)

ملعب اول نوفمبر (تيزي وزو): شبيبة القبائل- امل عين مليلة 15 سا (الجولة الخامسة)

الجمعة 1 جانفي 2021

ملعب 20 اوت (الجزائر): نصر حسين داي – وفاق سطيف 14 سا و30د (الجولة الخامسة)

ملعب 5 جويلية : مولودية الجزائر- شباب قسنطينة 15 سا (الجولة الرابعة)