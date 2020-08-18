الرائد إبراهيم مزهودي وشهادته حول مؤتمر الصومام ج 1

بقلم :طارق عزيز فرحاني

تزامنا مع الذكرى المزدوجة لليوم الوطني للمجاهد سننقل في هذا العدد من جريدة الوسط جزء من شهادة الرائد إبراهيم مزهودي أحد الوجه الفاعلة التي أدت دورا في التحضير والاعداد لمؤتمر الصومام، حتى نوضح من خلالها بعض الجوانب الخفية والتي ظلت مجهولة عند عموم الجزائريين حول الجهود التي تم بذلها من قيادة الثورة التحريرية لأجل عقد المؤتمر.

مولد ونشأة الأستاذ إبراهيم مزهودي:

يقول الرائد –الشيخ-إبراهيم مزهودي رحمه الله عن مولده: “ولدت بين البادية والحاضرة، ونشأت وترعرعت في ديار الأمازيغ المُستَعرَبِين، بشرق الوطن، في قبائل النمامشة، فقد وُلدت في يوم التاسع من أوت عام 1922م، بقرية يوكس “الحمامات ” غير البعيدة عن مدينه تبسه من أبوين ريفيين، حفظَت نصيبا من القرآن الكريم في مسقط رأسي، وانتقلت إلى مدرسة تهذيب البنين والبنات بمدنية تبسة في سنة 1931م عندما افتتحها الشيخ العربي التبسي في أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين. التي كانت كغيرها من مدارس الحركة الإصلاحية تعلم الدين واللسان العربي الفصيح، الانتماء الوطني الصريح.

حيث تشبع الفتى ابراهيم مزهودي بهذه الأمور وأشرب حبها في قلبه، وسعى بعدما بلغ أشده في سبيلها، فعلمها لبني قومه هنا في الجزائر، وهناك في أرض العدو الفرنسي كما حمل السلاح ــــــــ عندما أزفت ازفته ــــ من أجلها. ثم انتقل إلى جامعه السوربون في باريس وتخرج منها سنة 1954م تزوج من ابنة الشيخ مبارك الميلي وأنجب منها ولدا اسمه عبد الله المبارك، وخمس بنات “أمال، وفاء، عفاف، امينه، فاطمة”. وكان له أخ وحيد هو محمد الطيب. ثم توفيت زوجة الرائد –الشيخ-إبراهيم مزهودي ابنة الشيخ مبارك الميلي وتزوج بعد ذلك الحاجة صليحة بلال السطايفية لكنها لم تنجب منه أولاد.

تعليمه وانضمامه إلى جمعية العلماء المسلمين:

بعدما قضى إبراهيم مزهودي بضع سنين في مدرسه تهذيب البنين والبنات بمدينة تبسة شد الرحال إلى القطر التونسي سنة 1936م وبالضبط إلى جامع الزيتونة لمواصلة دراسته وبعد أن أتمها عاد إلى تبسة في منتصف الأربعينيات مُعلِّما بنفس المدرسة التي تعلّم بها.

وتعلقت همته باستكمال تعليمه العالي في المشرق العربي، أسوة ببعض الزملاء الذين سبقوه إلى هناك ومنهم الدكتور عبد الله شريط–رحمه الله عليه-، فلم يتيسر له الحصول على جواز سفر من السلطة الفرنسية بالجزائر، فانتقل إلى باريس في سنة 1947م علّه يُحقق رغبته هناك، ولكنها لم تتحقق، فبقي في باريس يدرسُ ويُشرف في نفس الوقت على تعليم أبناء الجالية الجزائرية، بعد استشارة الشيخين: العربي التبسي، مدير معهد الإمام عبد الحميد بن باديس، ومحمد البشير الإبراهيمي، استغل وجود فرصه هذا الاخير في فرنسا للعلاج فاتصل بها وأطال اقامته فانتدباه لتمثيل الجمعية في باريس مع القيام بالتعليم في الوقت نفسه، ودامت المهمة خمس سنوات ثم عاد إلى الجزائر مع الشيخين بعد حضورهم ندوة الأمم المتحدة التي عُقدت في العام خلال سنة 1952م بالعاصمة الفرنسية باريس، ليُكلَّف من طرف رئيس جمعية العلماء بمهمة التفتيش في مدارسها حيث اشتغل مفتشا ونشط في تحت لواء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، معلما، ومفشا، وواعظا.

وفي هذا الإطار يقول الرائد-الشيخ-إبراهيم مزهودي: “أشير إلى أني بدأت في مطلع الخمسينات ممارسة مهنة التفتيش بمدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وكان مجال نشاطي هذا يشمل منطقة شرق البلاد كلها، هذا الوضع سمح لي بحرية التنقل إلى حد ما، كما وفر لي أسباب الاحتكاك والاتصال المباشر بالعديد من رجال التربية وغيرهم والاطلاع على أفكارهم ورؤيتهم وتصورهم لما كان يجري عبر التراب الوطني من نشاط سياسي وتعبوي”.

رد فعل الأستاذ إبراهيم مزهودي من تفجير الثورة التحريرية:

هذا الوضع مكن الشيخ إبراهيم مزهودي من الاطلاع وبشكل جيد على ما كان يجري على مستوى الشارع السياسي، من صراعات وتناقضات متمايزة بين الحركات السياسية التي كانت تنشط في الميدان، وبحكم تصوراته للحلول الممكنة للمأزق الذي تتخبط فيه الجزائر توصل الأستاذ إبراهيم مزهودي إلى قناعة راسخة تفيد بأنه لا سبيل إلى الخروج من هذا الوضع الذي كانت تتخبط فيه البلاد، والوصول إلى الهدف المنشود لن يكون إلا بالعمل الوحدوي والمتمثل في اللجوء إلى العنف الثوري لافتاك النصر، واسترجاع السيادة الوطنية. وهذه القناعات تدعمت بمرور الوقت، وظلت تلازمه وتفرض نفسها عليه إلى غاية اندلاع الثورة الخالدة في ليلة أول نوفمبر المجيدة. حيث يقول دائما في شهادته حول رد فعله من تفجير الثورة التحريرية: “لم أتفاجأ بانطلاقة الثورة المباركة، باعتباري كنت متهيئا نفسيا لها، وعلى استعداد كامل للالتحاق بصفوفها متى توفرت الظروف ذلك”.

الشيخ العربي التبسي يكلف الأستاذ إبراهيم مزهودي بالاتصال بمجاهدي ناحية تبسة:

خلال بداية سنة عام 1955م وبالتحديد في شهر جانفي أو فيفري اتصل المجاهدين الذين كانوا ينشطون على مستوى ناحية تبسة (النمامشة) بفضيلة الشيخ العربي التبسي والذي كان يومها يشغل منصب مدير مدرسة تهذيب البنين والبنات بمدينة تبسة، يطلبون مساعدته المادية والمعنوية بحكم المكانة الدينية التي كان يحظى بها وسط سكان الجهة، وفي غيرها من التراب الوطني.

ولما علم الأستاذ إبراهيم مزهودي بذلك ذهب إلى الشيخ العربي التبسي وتناقش معه في هذا الموضوع، فاهتدى بعدها إلى طريقة أخرى حتى يذهب مكان الشيخ العربي التبسي لأجل الاجتماع مع المجاهدين، وقد قد برر الأستاذ إبراهيم مزهودي موفقه هذا بقوله: نظرا للظروف التي كانت تمر بها الجزائر آنذاك بفعل الغموض الذي كان يكتنف الوضع على الساحة السياسية والأمنية، وخوفا على حياته وسلامته الشخصية طرحت عليه وجهة نظري ورجوته ألا يذهب شخصيا لذلك، وأوحيت له باستعدادي للقيام بمهمة الاتصال بالإخوة المجاهدين لمعرفة ماذا يريدون منه بالتحديد، ولهذا الغرض تنقلت من مدينة تبسة بعد أن زودني بتوجيهاته، إلى دوار تازبنت الواقع جنوب مدينة تبسة والتقيت هناك بمجموعة من المجاهدين وعلى رأسهم القائد لزهر شريط، فتحدثنا في الموضوع الذي جئت من أجله مبعوثا من الشيخ العربي التبسي، وبعد نقاش مستفيض طلب المجاهدون من الشيخ إبراهيم مزهودي أن يقوم بتبليغ الشيخ العربي التبسي بطلباتهم المتمثلة في:

أن يسعى الشيخ العربي التبسي إلى تقديم مساعدته المادية والمعنوية.

قيام الشيخ بالبحث عن مراكز أمنة داخل مدينة تبسة لإيواء الجرحى من المجاهدين وتقديم العلاج لهم لأن المجاهدين في حاجة ماسة لها.

أن يسعى إلى الاتصال ببعض الأطباء المقيمين بمدينة تبسة من الموثوق فيهم وأن يقترح عليهم إذا كان بإمكانهم الخروج لجبال المنطقة عند الضرورة لعلاج الجرحى وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين من المجاهدين ميدانيا.

العمل على جلب التموين والأدوية وبعض الأجهزة الضرورية وذلك نظارات الميدان.

أن يسعى إلى البحث عن مصادر تمويل كافية من عند تجار مدينة تبسة لأجل تغطية احتياجات المجاهدين الضرورية ولشراء الأسلحة الحربية والذخيرة الحية.

وبعد ذلك غادر الأستاذ إبراهيم مزهودي دوار تازبنت وعاد إلى مدينة تبسة، حيث قدم عرض حال عن هذه المهمة للشيخ العربي التبسي رحمه الله الذي تقبل هذه المطالب المقدمة من طرف المجاهدين بصدر رحب وباعتزاز، وقد شرع فورا في تنفيذ ما طلب منه.

أما الأستاذ إبراهيم مزهودي فقد قام بمهام كثير وكلف بالاتصال مع المجاهدين بعدها عدة مرات، حيث توسعت تدريجيا لتشمل فيما بعد مناطق أخرى من التراب الوطني بدءا بالأوراس ثم الشمال القسنطيني وهذا دائما بتكليف وبطلب من الشيخ العربي التبسي.

الاتصال بين عبان رمضان والشيخ العربي التبسي:

يقول الرائد إبراهيم مزهودي في شهادته: كُلف عبد الرحمان بوقادوم بمهمة اجراء الاتصالات بين عبان رمضان والشيخ العربي التبسي، والتي وقعت بالتحديد في ربيع سنة 1955م.

مهام الأستاذ إبراهيم مزهودي ودوره في التحضير لمؤتمر الصومام:

أما الأستاذ إبراهيم مزهودي فقد قام في نهاية سنة 1955م بمهمة الاتصال مع نظام جبهة التحرير الوطني بالعاصمة والذي كان يتولى قيادته عبان رمضان. حيث كان الأستاذ إبراهيم مزهودي مكلفا بالقيام بمهمة ربط الاتصالات بين قيادات الثورة في عدة مناطق كنت وينقل التعليمات والمناشير وغيرها مما له علاقة مباشرة بالثورة.

وفي بدايات سنة 1956م أو قبلها بفترة قليلة وبناء على اتصالات مسبقة مع نظام العاصمة أن رافق الأستاذ إبراهيم مزهودي كل من عمارة رشيد وسعد دحلب اللذان كانا في مهمة ربط الاتصال مع قيادة المنطقة الثانية الشمال القسنطيني لأجل التنسيق معها لبحث سبل الإعداد للمؤتمر، ورافقهم على انفراد حيث رافق عمارة رشيد في البداية ثم رافق بعد ذلك سعد دحلب من مدينة قسنطينة إلى مقر قيادة المنطقة الثانية بناحية بني صبيح قرب مدينة الميلية، وقد دامت هذه المهمة ثلاثة أو أربعة أيام في كل زيارة.

قيادة المناطق الخمس تقرر اختيار ناحية بني صبيح كمكان لعقد المؤتمر:

يواصل الرائد إبراهيم مزهودي دائما سرد شهادته حول الظروف التي سبقت انعقاد مؤتمر الصومام بقوله: بعد الاتصالات التي تم اجراءها بين المناطق الخمس كان من المقرر أن يتم عقد المؤتمر في ناحية بني صبيح، وهذا لعدة اعتبارات هي:

موقع الناحية التي تتوفر على تضاريس تساهم في توفير الحماية الأمنية.

الناحية تقع وسط البلاد بالنسبة للوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني على مستوى الاعداد والتنظيم، فقد تم إعداد وتحضير الوسائل المادية والأدبية اللازمة لعقد ملتقى لإطارات الثورة على هذا المستوى في ظروف حسنة للغاية.

في مهمة لاستقبال أعضاء الوفد الخارجي للثورة الجزائرية:

في سياق التحضير لعقد المؤتمر سافر الشيخ إبراهيم مزهودي مع عمار بن عودة خلال شهر أفريل أو ماي 1956م إلى الحدود الجزائرية التونسية وبالتحديد لناحية بني صالح لاستقبال أعضاء الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني والذي يضم كلا من: أحمد بن بلة، محمد بوضياف، حسين آيت أحمد، محمد خيضر، وبعد فترة من الوقت قضوها في انتظار قدومهم علموا هناك بعدم حضورهم، بعد وصول مبعوث من طرف القائد زيغود يوسف قائد المنطقة الثانية الشمال القسنطيني، والذي طلب منهم العودة إلى مقر قيادة المنطقة الثانية المتواجد بشبه جزيرة القل.