الرئيس يلغي قرار تعيين شعابنة

ألغى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، بصفة رسمية، قرار تعيين سمير شعابنة، في منصب وزير منتدب لدى الوزير الأول، مكلف بالجالية الجزائرية في الخارج.

وجاء في بيان للوزارة الأولى، بأنه و بموجب التعديل الحكومي الأخير، فقد تم تعيين النائب سمير شعابنة، وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا بالجالية الجزائرية بالخارج، مشيرة أن سمير شعابنة وافق على تعيينه في المنصب، من دون التصريح بحمله الجنسية المزدوجة.

وأوضح ذات البيان، أن بناء على ما سبق، فقد طُلب من سمير شعابنة، أن يمتثل لأحكام القانون رقم 01/17 ،المؤرخ في 10 جانفي 2017، و المحدد لقائمة المسؤوليات العليا للدولة، والمناصب السياسية، التي تشترط الجنسية الجزائرية دون غيرها، والتنازل عن الجنسية الأجنبية، لكن خلال المشاورات شعابنة رفض الامتثال للشرط، ومنه و بقرار من رئيس الجمهورية، تم إلغاء تعيينه في منصب وزير منتدب للجالية الوطنية بالخارج، في حين، أضاف نفس المصدر، أن سمير شعابنة، من اليوم فصاعدا، لم يعد ضمن التشكيلة الحكومية الحالية.

كان سمير شعابنة، الصحفي السابق للتلفزيون الجزائري، ونائب جبهة المستقبل عن منطقة جنوب فرنسا، وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، قد تم تنصيبه كوزير منتدب مكلف بالجالية في الخارج، الأربعاء الفارط، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بحضور وزير الدولة السابق، المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان وعدد من المسؤولين والإطارات بالوزارة.

مريم خميسة