الرئيس يستنجد بخبرة عميد جامعة وهران

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عميد جامعة وهران ،الخبير الاقتصادي عبد الباقي بن زيان كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي من اجل إنقاذ الجامعة الجزائرية خلفا للوزير شمس الدين شيتور الذي ظل محل انتقادات كبرى بفعل كثرة التصاريح المتضاربة وكثر التقارير والتعليمات التي كانت في العديد من المرات خارجة عن سياقها ، منها اتهامه في إحدى المداخلات للأساتذة الجامعين بالأصفار ، وكذا المطالبة برفع عمل الأساتذة إلى 18 ساعة دون أي حوار أو مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين ، وآخرها فكرة التكوين شمال جنوب والتي أثارت جدلا وسعا وسط القطاع الذي يعيش على صفيح ساخن.

ويعد عبد الباقي بن زيان الذي شغل عميد جامعة وهران احمد بن بلة 1 مند ديسمبر 2017 من مواليد 12 /12/1958 وهو من الخبراء الدوليين في التقييم الاقتصادي وعضو للجان الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر ، له باع واسع في تسيير المؤسسات الجامعية ، حيث شغل منصب مدير عام للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران من بداية 2013 إلى نهاية 2017 ، وقبلها مدير عام للمدرسة العليا للأساتذة لوهران على فترتين 1998-2008 و2009-2013 كما سبق وأن شغل رئيس قسم الدراسات بجامعة وهران بين 1996 و و1998 ونائب رئيس الجامعة مكلفا بالبحث العلمي والعلاقات الخارجية بين 1989 و1998 ومدير للتدريب والعلاقات الخارجية بين 1988و1989 ،ويمتاز بن زيان ببعد النظر والعلاقات الجيدة مع مختلف الشركاء الاجتماعين بجامعة وهران وكثير النشاط ما ساهم بشكل واسع في تتثبت الأوضاع بجامعة وهران المترامية الأطراف الأمر الذي جعل الوزير تبون يستنجد بخبرته لإنقاذ القطاع الذي عرف هزات متكررة تهدد استقراه.



محمد بن ترار