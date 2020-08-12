الرئيس يحذر دعاة “الثورة المضادة”

* تحقيقات مع المسؤولين الموقوفين والحملة مستمرة

* دعوة الإدارة للاستعداد للاستفتاء حول الدستور

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأربعاء أنه لا رجوع في الحرب على بقايا العصابة التي نهبت أموال الشعب الجزائري في السنوات الأخيرة , كما حذر من سيناريو وأجندة لضرب استقرار الوطن من خلال افتعال أحداث قطع الماء والكهرباء على مواطني بعض المناطق في عز الصيف وجو العيد معترفا وهو سيناريو مخطط له حسبه, وطالب الولاة بالتحضير لاستفتاء شعبي عن الدستور الجديد الذي يتم حاليا طبع كافة المقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية.

حذر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بلغة صريحة في خطاب ألقاها خلال إشرافه على اجتماع الحكومة بالولاة من مخطط لضرب استقرار البلاد وإشاعة الفتنة من خلال الترويج لإشاعات على غرار الترويج لوصف ” المظلومين ” لمن نهب المال الجزائري وهو في السجن مؤكدا في هذا السياق أن الحرب على بقايا العصابة التي يستعمل مالها الفاسد الآن في محاولة استمالة المواطنين الضعفاء لا رجعة فيها , وأبرز الرئيس أن القرار الذي اتخذه أمس بتوقيف المسؤولين المحليين المتقاعسين في رفع الغبن عن المواطن بتنفيذ توجيهات مجالس الوزراء وقرارات الحكومة ماهو إلا بداية في إشارة إلى وجود قرارات مماثلة في قادم الأيام , مبرزا أن هذه القضية تجري بشأنها تحقيقات وتحريات معمقة لمعرفة كافة ملابسات هذا التقصير مشيرا إلى أن الجزائر الجديدة التي يتم بناءها تحتاج لسلوكات جديدة ينسجم فيها القول مع العمل على أسس متينة يرتكز عليها دستور توافقي يلم شمل الجميع ويزرع الأمل في مستقبل اكبر .

وبهذه المناسبة وده رئيس الجمهورية رسائل سياسية مشفرة لدعاة المرحلة الانتقالية والمستعينين بالخارج من أجل إشاعة حالة عدم الاستقرار بالبلاد بالتأكيد على أن القطار انطلق ومستحيل أن يعود إلى الوراء مبرزا في هذا السياق أن أكثر من 80 بالمائة من المواطنين حامدون الله على نعم الأمن والاستقرار خاصة وانه كما أضاف أن الجزائر مستهدفة من بعض الأطراف التي تريد إدخالها في أجندة معروفة كما وصف مساعي عودة بعض مما سماهم الجزائريين في حراكهم بالعصابة إلى الواجهة ب” الحلم ” .

وفي نفس الإطار عاد الرئيس تبون إلى التحقيقات الجارية التي أمر بها بخصوص انقطاعات الماء والكهرباء وانعدام السيولة المالية والاحتجاجات التي رافقتها في بعض مناطق البلاد , مؤكدا بلغة الواثق من نفسه أن هذه الأعمال هي مؤامرة لضرب استقرار البلاد وفيه كما أضاف حركات احتجاجية مدبرة لتهيج المواطنين وحرمانهم من حقهم في التغيير الجذري وإنهاء الممارسات البالية السابقة لذلك كما أوضح لابد من يقظة والقيام بمزيد من الجهود من اجل تجاوز الظرف الاستثنائي التي تواجهه البلاد جراء أزمة وباء كورونا وتراجع أسعار النفط وكذا التمسك بالحوار والتشاور وفتح الأبواب لفعاليات المجتمع المدني لإبعاد شبح التوتر الاجتماعي ومحاولة استقطاب المواطن بالمال الفاسد الذي كشف انه وزع بخارج البلاد والسؤال حسبه يبقى مطروح كيف وزع هذا المال وبعض أصحابه في السجن .

كما دعا رئيس الجمهورية الولاة إلى ضرورة التكفل بالمواطن فيما يخص مواجهة وباء كورونا وتنفيذ ما تم تقريره في مجالس الوزراء والحكومة والمجلس الأعلى للأمن خاصة في ظل فترة الصيف مجددا التأكيد أنه إذا تم تسجيل أمور غير مقبولة مرة أخرى فيقتضي الأمر كما قال الرجوع إلى الحجر الصحي .

وفي الختام دعا الرئيس عبد المجيد تبون ولاة الجمهورية إلى الاستعداد لاستفتاء شعبي حول الدستور لم يكشف تاريخه غير أنه أبرز أن جميع المقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والشخصيات لهيئة صياغة الدستور سيتم طبعها والحكم فيها يكون للشعب وحدة صاحب السيادة.

باية ع