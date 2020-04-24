الرئيس يجدد الدعوة إلى التحلي بالانضباط

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الجزائريين إلى مزيد من التضامن والتآزر والتحلي بأعلى درجات الانضباط والكف عن السلوك الخاطئ بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل وذلك لمنع انتشار وباء كورونا مؤكدا أن كافة الإجراءات ستتخذ للتكفل بمصير السنة الدراسية التي توقفت بسبب هذا الفيروس.

وجدد الرئيس تبون, في رسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ندائه من أجل مزيد من التضامن والتآزر والتحلي بأعلى درجات الانضباط والصبر واليقظة حاثا مرة أخرى المخالفين لقواعد الوقاية على الكف عن السلوك الخاطئ الذي يتسبب في تمديد الحجر الصحي بدل تقليصه ويضر بغيرهم وبوطنهم, خاصة بعد منع بل وتضييق مساحة انتشار الوباء و في هذا الشأن, أكد رئيس الجمهورية أنه أصدر تعليمات بمراجعة إجراءات الحجر الصحي تماشيا مع تطور الوضع في الميدان, مضيفا أنه كلما تحسنت المؤشرات هنا وهناك اقتربنا من العودة إلى حياتنا العادية.

وفي ذات السياق نوه الرئيس تبون بالهبة الوطنية للتضامن والتكافل التي يتميز بها شعبنا في المراحل الحاسمة من تاريخه لافتا إلى أن هذه الهبة تمنحنا الفرصة لتحويل المعاناة إلى محفز لانطلاقة جديدة بنفس جديد وتفكير جديد يحدث القطيعة مع الممارسات البالية التي عطلت تفجير القدرات الإبداعية الكامنة في الشباب وانحرفت بها من مسار التعمير إلى مسار اليأس وفقدان الأمل في المستقبل.

وبعد ترحمه على أرواح ضحايا هذا الوباء وتعزية ذويهم أعرب الرئيس تبون عن تضامنه مع الجزائريين سيما سكان ولاية البليدة حيث قال “أعلم أنكم تعيشون ظروفا صعبة وخاصة أنتم يا أهلنا في ولاية البليدة ماكثين في بيوتكم وأحيانا في شقق ضيقة وأعلم أن منكم من ترك عمله مؤقتا ومنكم من هو قلق على مصير دراسة أولاده وفيكم المريض المزمن وبينكم من أصبح يضيق باستمرار الحجر الصحي مستطردا بالقول

“لا نملك إلا أن نتحمل جميعا قيودا مفروضة علينا كما هي مفروضة على سكان العالم قاطبة في تصدينا الجماعي لانتشار وباء فتاك استعصى لحد الآن على العلم والعلماء “

من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تعول على خريجي الجامعات والمعاهد العليا لبناء النموذج الاقتصادي الجديد الذي يوفر الثروة ويحصن استقلالنا الاقتصادي الذي يوفر الثروة ويخلق مناصب الشغل بالتحرر من تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية وفي سياق ذي صلة طمأن رئيس الجمهورية التلاميذ والطلبة وأوليائهم على مصير السنة الدراسية مؤكدا بأن كل الإجراءات التي سوف تتخذ قريبا للتكفل بهذا الانشغال المشروع لن تكون إلا في صالح المتمدرسين في جميع أطوار التعليم.

عطار ب