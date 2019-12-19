الرئيس عبد المجيد تبون يلقي خطابا للأمة

10.50: رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية

بن صالح: الإنجازات التي تحققت في وقت وجيز لم تكن لتتحقق لولا التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة.

10.40: رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يلقي كلمة في مراسيم اليمين الدستورية

10.35: رئيس المجلس الدستوري جمال فنيش يتلو البيان النهائي لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر الماضي

10.30: انطلاق مراسيم أداء اليمين الدستورية بتلاوة آيات من القرآن الكريم

10.13: رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، يستقبلون الرئيس تبون عند وصوله قصر الأمم..