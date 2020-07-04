الرئيس عبد المجيد تبون يعفوا عن 4700 سجين بمناسبة عيد الاستقلال

أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قرار بالعفو عن 4700 سجين محكوم عليهم نهائيا لمدة تتراوح ما بين ال6و12 شهرا وذلك بمناسبة الذكرى ال58 لعيد الاستقلال والشباب .

وجاء في القرار الذي يعد مرسوما راسيا انه يتم العفو نهائيا عن المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بأحكام تساوي أو تقل عن 6 اشهر ، كما جاء في القرار اصدر عفو ب 6اشهر للاشخاص المحكوم عليهم ما بين 6اشهر و20 سنة وتمتد مدة العفو الى 12 شهر لاشخاص الذين يزيد عمرهم عن ال65 في حين يستثنى من احكام هذا المرسوم المحكوم عليهم في قضايا الارهاب، التجسس، تبديد المال العام ، المخدرات ، الاغتصاب والتقتيل ، الغذر والخيانة وكذا المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية

محمد بن ترار