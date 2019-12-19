الرئيس عبد المجيد تبون يباشر مهامه رسميا كرئيس للجمهورية

باشر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون يوم الخميس, رسميا مهامه, رئيسا للبلاد.

و لدى وصوله الى مقر رئاسة الجمهورية, استعرض الرئيس تبون تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية و حيا الراية الوطنية ليجد في استقباله رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح ليتوجه بعدها الى مكتبه بمقر الرئاسة.

وكان الرئيس تبون –الذي انتخب رئيسا للجمهورية يوم 12 ديسمبر الماضي, بنسبة تصويت بلغت 58,13 بالمائة من الأصوات المعبر عنها, قد أدى قبل ذلك اليمين الدستورية بقصر الامم بنادي الصنوبر,طبقا للمادة 89 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية “يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة, خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمته فور أدائه اليمين”.