الرئيس جعل الاتصال أهم دعائم الجمهورية الجديدة

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة،عمار بلحيمر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جعل من الاتصال إحدى دعائم الجمهورية الجديدة، بحيث يرتكز برنامجه على توفير كل الظروف الكفيلة بتعزيز الاحترافية والمهنية لدى وسائل الإعلام والصحفيين

وأوضح الوزير بلحيمر، في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح الاجتماع السنوي لمنسقي الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون جعل من الاتصال إحدى دعائم الجمهورية الجديدة من خلال العناية الخاصة التي يوليها للقطاع ولممتهني الإعلام التقليدي والجديد مؤكدا أن برنامج الرئيس يرتكز على ضرورة احترام الحق في المعلومة وحرية الممارسة في إطار آداب المهنة وأخلاقياتها وتوفير كل الظروف الكفيلة بتعزيز الاحترافية والمهنية لدى وسائل الإعلام والصحفيين وتعد الإذاعة والتلفزيون من أبرز هذه الوسائل- يضيف الوزير- لاسيما في زمن الرقمنة التي قطعت الجزائر أشواطا معتبرة في مواكبتها والتحكم في تقنياتها وأشار ضمن هذا السياق إلى فتح قطاع الاتصال مؤخرا عدة ورشات “إصلاح جوهري بهدف تمكين منظومة الإعلام شكلا ومضمونا من مواكبة التحولات الداخلية والتطور التكنولوجي فائق السرعة والدقة”، لاسيما ما تعلق منه بالإعلام الجديد وفي مقدمته الصحافة الإلكترونية وأوضح أن هذا التوجه يخصص أيضا حيزا معتبرا لترقية الاتصال المؤسساتي ولعملية التكوين والتأهيل لاسيما في مجال الإعلام الإلكتروني والجواري مع الحرص على الانتقال النهائي وفي أحسن الآجال إلى الرقمنة التامة.

وأبرز الناطق الرسمي للحكومة، أن الطبعة الحالية من اجتماع منسقي الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية تعقد والجزائر تعيش عهدا جديدا منذ الانتخابات الرئاسية، وتتمثل أبرز مميزات هذا العهد في العمل على تجسيد مشروع بناء جمهورية جديدة قوامها الحكامة والشفافية والديمقراطية مشددا على أن الهدف من المساعي العربية المشتركة يكمن في العمل سويا على تسخير مجال الإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان وقيم المواطنة وتحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد على الاحترافية والتحكم في الرقمنة مشيرا إلى أنه رغم إيجابيات الطفرة التكنولوجية إلا أنها فتحت بالمقابل المجال واسعا للإساءة إلى سيادة الدول والمساس بحرمة الغير ومكنت دولا منتجة للتكنولوجيات من بسط نفوذها وهذا الوضع.

باية ع