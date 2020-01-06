الرئيس تبّون يحرص على دعم وسائل الإعلام وتعزيز دور الصحف الإلكترونية

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجبد تبون، أمس الأحد، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء على ضرورة توفير كل الظروف الكفيلة بتعزيز الاحترافية والمهنية لدى وسائل الإعلام والصحفيين.

وتطرق الرئيس عبد المجيد تبون إلى قطاع الإعلام، حيث جاء في البيان الختامي للاجتماع الوزاري: “أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير كل الظروف الكفيلة بتعزيز الاحترافية والمهنية لدى وسائل الإعلام والصحفيين”.

وحرص الرئيس على بتقديم كل “الدعم والتحفيز اللازمين للتوصل لممارسة إعلامية مسؤولة في كنف الحرية التي لا يحدها سوى القانون والأخلاق والآداب العامة، إلى جانب تعزيز حرية الإعلام والإبداع ودور الصحف الإلكترونية”.