الرئيس تبّون في زيارة إلى السعودية غدا الأربعاء

يشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، غدا الأربعاء، في اول زيارة دولة الى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من الملك سلمان حملها وزير خارجيتها قبل أسابيع.

وتأتي الزيارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والرياض وتبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل والقضايا الدولية وفي مقدمتها ازمة ليبيا .

وبهذه الخرجة يكون الرئيس عبد المجيد تبون قد اختار المملكة العربية السعودية كوجهة لأول زيارة دولة يقوم بها منذ انتخابه رئيسا للجزائر في 12 ديسمبر الفارط تلبية لدعوة ملحة من العاهل السعودي حملها له وزير الشؤون الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان غير انها تعد ثالث خرجة دبلوماسية للرئيس بعد مشاركة في مؤتمر برلين حول ازمة ليبيا ثم مشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي .