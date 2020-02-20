الرئيس تبّون: “الجيش لا يهتم بالسياسة ولن تجدوا أثرا لتدخله في حياة المواطن إلا عند الخدمة الوطنية”

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال حوار أجرته معه صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، إن الجيش “يضطلع بمهامه الدستورية ولا يهتم لا بالسياسة ولا بالاستثمارات ولا بالاقتصاد”.

وأكد الرئيس أن الجيش “موجود من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية وحماية الدستور والجزائريين من أي تسلل إرهابي وكل محاولة لزعزعة استقرار البلاد”.

مضيفا “لن تجدوا أي أثر لتدخله في حياة المواطن إلا عند الخدمة الوطنية”.

مقرا في ذات السياق أنه ليس “مدينا” إلا للشعب الذي انتخبه “بكل حرية و شفافية”.

وشدد الرئيس تبون: “الجيش دعم ورافق المسار الانتخابي، لكنه لم يحدد أبدا من سيكون رئيسا، وإذا كنت قد شاركت في الانتخابات الرئاسية فذلك لأنني كنت اشعر بأن هناك عملا غير مكتمل، فانتم تعرفون في أي ظروف غادرت رئاسة الحكومة” يضيف رئيس الدولة لذات الصحيفة التي ذكرت بأن تبون قد أقيل من مهامه في 2017 في أقل من ثلاثة أشهر من تعيينه وزيرا أولا لكونه أعلن الحرب على قوى المال.